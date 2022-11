Vem ver 'My Meisie', novo clipe do WinniT

, WinniT acaba de lançar o clipe de seu novo single "My Meisie" – assista na íntegra no player abaixo –, uma obra que fala de afroancestralidade, empoderamento feminino e sexualidade e que deixa claro por que o paulistano é um dos melhores MCs do Brasil.

"My Meisie" é um dancehall, som que vem das misturas africanas, e o primeiro lançamento de WinniT dentro no nicho sound system. "Além de um resgate, a obra é fundamental pois simboliza o começo da minha história no sound system, o que, além de um resgate, é um ponto de encontro com a minha própria cultura", diz o MC.

Produzido pela Ritmo Visual, com direção de arte de Paula Albuquerque, direção de fotografia e idealização de Paul Bessa e direção geral de Pedro H. M. Marques, o clipe de "My Meisie" foi gravado na Comunidade Pantanal em Diadema, cidade natal de WinniT. "Acredito que conseguimos um trabalho bonito, geramos trabalho com renda e mostramos o lado positivo do Pantanal, pois a nossa intenção sempre foi que os moradores se sentissem orgulhosos ao ver sua comunidade retratada de forma sensível na tela", conta Pedro.

