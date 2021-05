Beabá da rima: dicas pra já começar mandando bem

. Normalmente, eles são expressados pela mesma letra no mesmo local de cada verso. Então se a primeira linha rimar com a segunda, e a terceira rimar com a quarta, o esquema de rima é AABB (rimas paralelas).

Parece complicado, mas essa é uma boa base para quem quer começar a rimar . Para descobrir qual esquema funciona melhor para você – existem ainda as rimas cruzadas (ABAB), rimas intercaladas (ABBA) e até rimas sem esquemas fixos –, uma boa dica é carregar um diário de rap. Anote suas criações no momento em que elas surgirem na sua cabeça: você vai perceber que, com o tempo, esse hábito fará novas rimas aparecerem quando menos se espera, então escreva todas elas na hora para não correr o risco de esquecê-las.

