WinniT: 'O segredo da rima perfeita sempre vai ser a verdade e a vontade'

Pra mim foi uma coisa muito louca, porque não foi só um convite pra batalha: eu recebi uma ligação do Kamau, que até hoje é um dos meus mestres. Antes mesmo disso, ele já era uma referência pra mim, e ele me ligou e eu não acreditei que estava recebendo uma ligação do Kamau. Aí ele me explicou o motivo da ligação, qual seria o projeto, e eu nem pensei, só topei. Foi uma surpresa.

Essa vitória trouxe pra minha carreira uma multiplicidade cultural que eu não posso nem descrever. Vencer a competição alimentou muito a minha fome cultural. Não pelo prêmio, mas pela cultura que isso me trouxe, de poder observar o âmbito de batalhas do Red Bull Batalla de los Gallos , que é completamente diferente do nosso aqui.

