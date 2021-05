Conheça os jurados do Red Bull FrancaMente 2021

Tá acontecendo! O Red Bull FrancaMente , evento que promove grandes batalhas de rima entre talentos do hip-hop de todo o País, já está recebendo inscrições pelo app da competição . Em breve, serão escolhidos os MCs que vão para as próximas etapas.

E o time de jurados responsável pela seleção é formado por gente de respeito do cenário do rap. Na primeira etapa, Kamau , Mamuti e Slim avaliarão as rimas enviadas pelo app e vão selecionar os 32 melhores MCs para avançar à fase de qualificatórias, que aí vai ter Clara Lima e Max B.O. no júri.

Desse processo sairão os 15 MCs que, ao lado de WinniT , vencedor do primeiro Red Bull FrancaMente , participarão em julho da final presencial em São Paulo. O time de jurados do evento que irá coroar o vencedor ou vencedora da competição será novamente formado por Kamau , Mamuti e Slim . Abaixo, você descobre mais detalhes sobre esse júri poderoso!

01 Kamau

Kamau é, em suas palavras, "skatista, depois ouvinte de rap, depois fazedor de rap, MC, beatmaker e amante da música como um todo." E foi assim, sem medo de explorar todas as facetas de seu potencial, que o "guerreiro silencioso" – significado de "Kamau" em um dialeto da África Oriental – se tornou uma das maiores referências no cenário do rap brasileiro.

Kamau © Reprodução

"Por ser MC e ter vivido essa atmosfera das batalhas, tem um lado humano que pesa mais na responsabilidade, pois estamos lidando com a arte e os sonhos de alguém", pondera o rapper. "Mas, no lado imparcial e racional, eu analisarei a criatividade, o flow dos MCs sobre o beat e o potencial de boas apresentações na final, já que serei jurado da etapa eliminatória e apresentador da final."

02 Mamuti

Mamuti é conhecido por sua participação e organização de batalhas de rimas . MC, apresentador e produtor cultural, o cara também possui uma carreira sólida na música. Em 2020, iniciou um podcast [ouça abaixo o episódio mais recente] no qual conta história de MCs mais antigos, discute assuntos relevantes ao mercado de batalha de rima e bate-papo com novos talentos da cena.

"Eu sei qual é o sabor de ser escolhido e o quanto é amargo ficar de fora", diz o MC, que encara o fato da primeira fase ser online como mais um desafio. "Isso não deixa o MC na pressão que ele estaria em um palco, o que faz com que tenhamos que ler atentamente os menores sinais." Para isso, Mamuti se guiará por quatro critérios: técnica, musicalidade, conteúdo e a entrega. "Na entrega, agregamos também a inflexão vocal, impostação, presença de palco... Tudo que reforça a mensagem."

03 Slim

Slim Rimografia já se destacava como B-Boy e grafiteiro na década de 90 e, nos anos 2000, se tornou um dos principais nomes do circuito nacional de batalhas de rima . Em 2003, estreou na carreira musical com o aclamado álbum "Financeiramente Pobre". Como arte-educador, já impulsionou a carreira de novos nomes do rap e, em 2011, lançou uma adaptação de “O Navio Negreiro”, obra de Castro Alves, livro que hoje consta na lista de materiais didáticos do Ministério da Educação e é estudado em escolas de todo o Brasil.

Slim Rimografia © Karú Martins

Para Slim, a arte é uma expressão muito autêntica de cada um, e por isso, difícil de ser julgada. "Mas dentro da competição existem alguns critérios", avalia Slim. "Vou julgar muito a criatividade, a fluência e o desenvolver, porque a gente acaba percebendo com o tempo quando algumas coisas são criadas na hora ou não. Esse raciocínio rápido é uma das coisas que vão contar muito."

04 Clara Lima

Foi em 2014, aos 15 anos, que Clara começou a vencer suas primeiras batalhas. Logo. se destacou e, no ano seguinte, foi a primeira mineira finalista do Duelo de MCs Nacional, uma das principais batalhas de freestyle rap do Brasil. No mesmo ano, passou a integrar, ao lado de nomes como Djonga, Hot e Oreia, o coletivo DV TRIBO. Hoje ela continua fazendo barulho na cena e, em 2021, lançou seu segundo EP, "Só Sei Falar de Amor" [ouça abaixo].

"A responsa de ser jurada da competição é muito grande, porque eu, como MC de batalha, sei como fina nosso sentimento em uma batalha de rima grande", conta Clara. "Os critérios que pretendo usar pra julgar as rimas são a criatividade, o ataque... Tem que ter um ataque preciso, mas saber se defender de uma maneira legal. E princípios básicos, como saber rimar no beat, ter o flow, ter variedade de levadas. E também não pode faltar o respeito ao próximo, independente de qualquer parada."

05 Max B.O.

Dentro da cena, Max B.O. é conhecido como "mestre do freestyle nacional". Ex-apresentador do extinto programa "Manos e Minas", da TV Cultura, B.O. – abreviação de "Brasil original" – é dono de uma carreira que faz jus ao apelido. O cara é um dos pilares do rap brasileiro e tem parceiras de estúdio com Thaíde & DJ Hum, Black Alien, Edi Rock e outros gigantes da rima .

Max B.O. © Reprodução (Instagram)

"Bem, eu acho de enorme responsabilidade ser jurado do Red Bull FrancaMente e também um grande reconhecimento pelo meu trabalho", fala o MC, que vai analisar os competidores avaliando principalmente criatividade, métrica, terminações, fonética e dicção, "como as palavras são usadas, como terminam e como encaixam na batida."

