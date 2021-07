Bl4ck: 'Quero impactar as pessoas através do amor'

A galera já estava de olho nele desde as seletivas e não teve quem parasse o Bl4ck : foi ele o campeão do Red Bull FrancaMente . Com mais de 300 inscritos, a competição reuniu talentos do hip-hop de todo o Brasil na busca pelo título, além de uma viagem até o Chile para acompanhar a Final Nacional da Red Bull Batalla de Los Gallos , maior evento de rap do mundo.

Senhoras e senhores, conheçam o Rei das Rimas: abaixo, a batalha final do Red Bull Francamente , que deu o título pro Bl4ck 🎤

"Essa vitória é mais uma inspiração pra eu correr atrás dos meus objetivos", diz o baiano, que teve seu primeiro contato com o mundo das batalhas aos 9 anos, quando ainda era apenas o Ian Lisboa. Pequeno, mas já cheio de sonhos. "Foi aqui na periferia, [de Salvador] onde eu estava acostumado com outros gêneros musicais, como forró, pagode, mas sempre que passava um carro tocando Racionais MC's bem alto eu dava uma atenção a mais", lembra o MC, hoje com 18 anos.

Os anos foram passando e Bl4ck descobriu o que chamava tanto sua atenção naquela batida: a rima . "Conheci a rima através do repente, de Caju e Castanha, da embolada, e a partir disso comecei a ficar fissurado", revela. Mas foi aos 11 anos que a paixão se consumou: "Meu irmão me mostrou uma batalha do Emicida e fiquei impactado com a arte, vi que a rima sempre era algo que trazia energia positiva para os lugares e que, além de animar, deixava ali uma reflexão."

Sete anos depois, ele já possui uma carreira cheia de marcos importantes. Quando tinha apenas 13 anos, em 2016, Bl4ck se consagrou como o MC mais novo a participar do Duelo Nacional e o mais jovem campeão baiano da história. "Marcou muito a minha vida, pois foi meu primeiro ano de batalha ", conta. "Eu tinha apenas cinco batalhas , havia ganhado as cinco, e consegui dar mais esse passo importante, que marcou a minha vida pela oportunidade e por tudo o que aquele evento me proporcionou dali em diante."

Bl4ck, campeão do Red Bull FrancaMente 2021 © Fabio Piva / Red Bull Content Pool A vitória no Red Bull FrancaMente é mais um motivo pra persistir na caminhada, inspirando outras pessoas a buscarem mentalidade vencedora. Bl4ck

A paixão pelo repente e pelas batalhas de rap foi o que levou Bl4ck a pesquisar sobre a cultura hip-hop e se aprofundar na origem da rima . A arte passou a representar então mais que uma inspiração, mas um caminho de fuga da realidade, servindo como forma de protesto, por onde o MC expressa sua revolta, ao mesmo tempo que encara a vida poeticamente, transcendendo todas as suas dores, pensamentos e traços obscuros por meio da poesia.

A arte de Bl4ck é puro sentimento e sempre começa como um processo de desabafo, independente da técnica. "O meu processo criativo é feito através do bom uso das palavras", conta. "Eu curto muito esse lance de dar outro sentido à palavra, esse duplo ou triplo sentido, e de sempre trazer vários significados em uma mesma frase, afinal, uma palavra pode dizer muito mais do que um texto inteiro."

Em 6 de janeiro de 2020, dia em que completou 17 anos, Bl4ck iniciou sua carreira musical com o lançamento do single "Rave" [ouça abaixo]. Desde então, o MC já lançou outras 12 faixas. "Minha arte impacta hoje tanto nas batalhas quanto na música de uma maneira positiva e que agrega reflexão, que acrescenta um pensamento, um valor, que muitas vezes as pessoas esquecem de ter ao longo da vida", reflete.

"Muitas pessoas falam que conseguem se identificar com o que digo nas músicas ou falei nas batalhas , e que de alguma forma isso as ajuda e as inspira a correrem atrás dos seus sonhos", continua Bl4ck . "Nos próximos anos, pretendo continuar libertando pessoas por meio da arte e sensibilizar a humanidade: a gente precisa se sensibilizar, é todo mundo muito frio, todo mundo muito rude, então pretendo impactar dessa forma, trazendo o amor."

