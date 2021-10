Alexandre Bane: 'O rap foi a minha válvula de escape'

O encontro de Bane com o rap aconteceu aos 14 anos, graças ao programa "Projeto Rap Brasil", transmitido pela Rádio Metropolitana nos anos 90. Vindo de uma família apaixonada por samba, aquele novo som conquistou o menino fã de música preta. A rima veio logo depois, durante sua passagem pela Fundação CASA. "Um parceiro ficava me mulando fazendo freestyle e um dia eu respondi", lembra.

Bane diz com todas as letras que o rap o salvou. Esse encontro aconteceu durante um período conturbado da sua vida: depois de ter o pai assassinado e fugir de casa por problemas familiares, o rapper morou por quase 30 anos na rua, onde sentiu frio, fome e passou por todo tipo de humilhação. "O rap foi a minha válvula de escape para não enlouquecer", diz Bane .

