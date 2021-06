Clara Lima conta sua história de vida em rimas

do Brasil, está a todo vapor. No dia 24 de junho, os

em 2014, aos 15 anos. Em 2015 seu talento evidente a fez entrar para o coletivo DV TRIBO, ao lado de nomes como Djonga, Hot e Oreia. Dois anos depois, a mineira protagonizou o curta-metragem "Nada", exibido no Festival de Cannes. Já lançou três discos – "Transgressão" (2017), "Selfie" (2019) e "Só Sei Falar de Amor" (2021 – e agora, após sete anos de uma intensa carreira, ela aterrissa no

Clara começou a rimar em 2014, aos 15 anos. Em 2015 seu talento evidente a fez entrar para o coletivo DV TRIBO, ao lado de nomes como Djonga, Hot e Oreia. Dois anos depois, a mineira protagonizou o curta-metragem "Nada", exibido no Festival de Cannes. Já lançou três discos – "Transgressão" (2017), "Selfie" (2019) e "Só Sei Falar de Amor" (2021 – e agora, após sete anos de uma intensa carreira, ela aterrissa no Red Bull FrancaMente .

Clara começou a rimar em 2014, aos 15 anos. Em 2015 seu talento evidente a fez entrar para o coletivo DV TRIBO, ao lado de nomes como Djonga, Hot e Oreia. Dois anos depois, a mineira protagonizou o curta-metragem "Nada", exibido no Festival de Cannes. Já lançou três discos – "Transgressão" (2017), "Selfie" (2019) e "Só Sei Falar de Amor" (2021 – e agora, após sete anos de uma intensa carreira, ela aterrissa no Red Bull FrancaMente .

Essa rima é cheia de amor pra falar da minha família / Foi quem mais me incentivou a continuar nessa trilha / Dona Helô que se ajoelha e pede pra Deus todo dia / Pra me dar proteção e também sabedoria / Não posso me esquecer da minha família de rua / Viaduto Santa Tereza, BH, várias madruga / Onde tudo começou, onde tenho minha raiz / Onde a mesa é sempre farta e todo mundo pede bis

Essa rima é cheia de amor pra falar da minha família / Foi quem mais me incentivou a continuar nessa trilha / Dona Helô que se ajoelha e pede pra Deus todo dia / Pra me dar proteção e também sabedoria / Não posso me esquecer da minha família de rua / Viaduto Santa Tereza, BH, várias madruga / Onde tudo começou, onde tenho minha raiz / Onde a mesa é sempre farta e todo mundo pede bis

Essa rima é cheia de amor pra falar da minha família / Foi quem mais me incentivou a continuar nessa trilha / Dona Helô que se ajoelha e pede pra Deus todo dia / Pra me dar proteção e também sabedoria / Não posso me esquecer da minha família de rua / Viaduto Santa Tereza, BH, várias madruga / Onde tudo começou, onde tenho minha raiz / Onde a mesa é sempre farta e todo mundo pede bis