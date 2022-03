Fampa saiu do fundão da sala e virou professor de rima

"Imagina que legal seria se rima fosse ensinada nas escolas." Quem diz isso é o Fampa, finalista do Red Bull FrancaMente 2021. Durante toda sua história no freestyle , o MC carioca percebeu como o estilo pode ser um aliado poderoso da educação. Muito mais que um sonho, fazer da rima um instrumento de ensino é uma realidade que ele está ajudando a construir.

No primeiro semestre de 2020, Fampa criou o projeto experimental "Desenvolva Seu Freestyle", uma série de oficinas particulares de rima online. A procura foi grande: foram 31 alunos só na primeira semana. “Era uma loucura, mas eu amava dar as aulas”, conta. “Se eu divido meu conhecimento com um MC, ele divide com outro e a cena cresce.”

Fampa © Reprodução (Instagram) Não quero ser profissional sozinho, eu quero que o País inteiro olhe pras rimas pra gente viver disso. Fampa

Foi no colégio que o talento de Fampa foi posto à prova pela primeira vez. “Eu era da turma do fundão, mas mandava bem em humanas, e um professor de história ficou sabendo que eu rimava e pediu pra eu fazer uma rima sobre a Era Vargas”, lembra. O improviso dentro da sala de aula, depois de uma semana estudando, foi parar na internet [assista abaixo]. “Tinha gente que vinha me falar que aprendeu mais com o vídeo do que estudando”, diz o MC.

Desenvolva seu freestyle

O reconhecimento deu o incentivo que Fampa precisava para seguir na carreira de MC e, no mesmo ano de 2018, ele batalhou pela primeira vez na rua... E venceu. “A final foi no dia do meu aniversário de 17 anos e simbolizou o início de algo grandioso que eu procuro sempre aprofundar", conta.

Com a procura cada vez maior, Fampa passou a dar aulas de rima em grupo. "Fiquei um pouco preocupado, porque a galera gosta da experiência do particular, mas deu muito certo", diz o MC. E os alunos dele concordam: "Abriu meu olho 100% em relação às técnicas para eu usar com as palavras e também me alegrou bastante", diz Afrodin. "Você sabe contagiar as pessoas e abraçar, e eu sou grato por isso irmão: obrigado por ter passado o seu ensinamento, vou usar isso pra vida, você é um cara foda!", completa.

Em fevereiro de 2022, o projeto "Desenvolva seu Freestyle" recebeu mais um reconhecimento importante ao ser selecionado pela Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc e Fampa levou seus ensinamentos para a periferia da cidade de Viana, no Espírito Santo. Entre os alunos, havia até músicos. "Minhas aulas são pra todo mundo que está interessado em aprender sobre o invisível por trás das rimas", diz.

"Eu consigo identificar em segundos o que uma rima tem de técnica, de recurso e de figuras de linguagem que fazem ela ser boa ou não", continua o MC. "Todo mundo é capaz de aprender a rimar. Dentro da cena, ainda não há muita preocupação com essa profissionalização, mas ela está crescendo e a gente não pode chegar nas batalhas e ficar falando só 'tá ligado' e xingando a mãe do oponente."

Profissionalizar a rima e mostrar seu potencial educacional tem sido a missão de Fampa, que atualmente cursa o primeiro ano de História. "Alguns colégios do Rio de Janeiro estão entrando em contato comigo por conta do meu projeto", comemora. "Eles estão esperando só começar o período de oficinas. Já pensou aprender com rima dentro da sala de aula? Estou muito feliz e este é mais um passo pra eu expandir isso tudo para outras escolas."

