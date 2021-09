Kaemynem: 'Já superei muita coisa pra chegar até aqui'

, sempre gostou de rap e funk. "Quando fui crescendo, o rap me encantou, e eu comecei a tentar escrever e soltar uma rimas do nada", lembra. "Depois que foquei um pouco, comecei a viajar pra batalhar fora e passei a dedicar meu tempo somente a isso", conta.

Parte de uma família que "curte mesmo é sertanejo", Kamila Melo, nome de batismo de Kaemynem , sempre gostou de rap e funk. "Quando fui crescendo, o rap me encantou, e eu comecei a tentar escrever e soltar uma rimas do nada", lembra. "Depois que foquei um pouco, comecei a viajar pra batalhar fora e passei a dedicar meu tempo somente a isso", conta.

