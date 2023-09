. "Ali eu sou tipo um juiz na final de Champions League, esse é o meu papel: fazer com que o bagulho flua, não posso atrapalhar. As pessoas têm que sair de lá falando da batalha e no final abrir uma parênteses e falar ‘caramba, o Rashid arregaçou na apresentação também'", brinca.

O cara tá ligado que saber fazer fluir é o segredo de tudo, e foi estando sempre atento aos sinais da vida que Rashid descobriu (por causa do grafite!) a paixão pelo freestyle. Na época, ele morava na zona leste de São Paulo e sempre que pegava metrô via as artes nos muros. "Eu era muito aficcionado por aquilo e comecei a reparar que alguns grafiteiros escreviam frases do lado dos grafites. Eu achava que as frases eram dos caras, só que eram tipo do Platão, Sócrates, tá ligado? Ou versículo bíblico ou uma frase muito marcante do Malcolm X, esse tipo de coisa", lembra.