Esqui freestyle: guia para iniciantes

Paddy Graham A fun-loving and adrenaline-chasing athlete who loves catching big air, Paddy Graham has long been Great Britain's top freeskier.

"Cresci treinando em uma pista de esqui seca em Sheffield. Você não imagina quantas pistas secas de esqui existem no Reino Unido. Em uma época, eram cerca de 70! De qualquer forma, provavelmente há uma pista artificial ou centro de esqui a cerca de uma hora da maioria das pessoas. Então, não precisa viver em um país montanhoso e com muita neve para entrar no esporte. A Escócia também tem lugares para esquiar no inverno."

"A maioria das pessoas usa esquis recreativos com uma cauda plana. No entanto, um esqui estilo livre tem uma ponta dupla, o que significa que é virada para cima em ambas as extremidades, permitindo que você ande para trás em seus esquis. Os bastões que você utiliza no esqui estilo livre também tendem a ser mais curtos, diminuindo a chance deles ficarem presos entre as pernas se você agarrar os esquis."

