O retorno do prodígio do esqui (e mais brasileiro do que nunca)

Lucas Pinheiro Braathen está de volta: o prodígio do esqui alpino vai retornar às competições pra temporada 2024/2025, poucos meses depois do anúncio de sua aposentadoria precoce, em outubro. Mas não essa não é a única novidade: filho de mãe brasileira, Lucas passará a defender o Brasil — até então competia com a bandeira da Noruega.

Ele agora tem a ambição de "alcançar novos patamares" ao tentar conquistar as primeiras medalhas do Brasil na Copa do Mundo — ele foi campeão em 2023 —, no Campeonato Mundial e nos Jogos Olímpicos de Inverno.

Lucas Pinheiro Braathen se orgulha da origem brasileira © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

"Voltar ao esqui alpino e representar o Brasil me deixa muito orgulhoso", disse Lucas numa entrevista coletiva realizada no Hangar-7 em Salzburgo, Áustria. "Por ter nascido e crescido em um ambiente multicultural e incomum nos esportes de inverno, estabeleci como minha maior meta transcender o esporte", contou.

Mas o desejo do fenomenal esquiador vai além de medalhas, troféus, títulos e busca por recordes. Lucas pensa além disso. "Quero criar mais amplitude e aceitação pra diversidade na comunidade esportiva, mostrando que você pode realizar tudo o que quiser, não importa quem você seja ou de onde venha. "O Brasil sempre teve uma grande influência na formação da pessoa e do atleta que eu sou. Ter a oportunidade de representar 200 milhões de brasileiros é um sonho que se tornou realidade."

Lucas Pinheiro Braathen is back! © Fabio Piva/Red Bull Content Pool O Brasil sempre teve uma grande influência na minha formação, pra me tornar a pessoa e o atleta que sou Lucas Pinheiro Braathen

Voltando às raízes

Lucas sempre se sentiu muito ligado à sua origem brasileira, e frequentemente usava uma peça de roupa com as cores verde, amarela e azul, mesmo quando representava a Noruega. "Meu amor pelo esporte surgiu nas ruas de São Paulo, jogando futebol com meus amigos e primos. Parece que era para ser", disse ele.

Embora tenha nascido em Oslo, capital da Noruega, ele passou um tempo morando no Brasil quando criança, depois que seus pais se separaram, quando ele tinha 3 anos. Foi apresentado às pistas por seu pai quando retornou à Noruega e, pouco mais de uma década depois, aos 18 anos, garantiu um segundo lugar no Slalom Gigante no campeonato norueguês de 2018.

Sua conquista foi notada pelo tetracampeão olímpico Kjetil André Aamodt, que aconselhou a federação norueguesa a acelerar o seu desenvolvimento.

+ Assista abaixo à entrevista em que Lucas comunica seu retorno

Entrevista coletiva Lucas Pinheiro Braathen tem cinco vitórias em Copas do Mundo e virou o melhor esquiador de slalom do mundo na temporada 2022, conquistando a Copa do Mundo da FIS. O que ele planeja pro futuro?

Lucas estreou na Copa do Mundo pouco depois, em dezembro de 2018, em Val d'Isere, na França, terminando em 26º lugar no Slalom Gigante e marcando pontos em seu primeiro evento. Pouco mais de um ano depois, liderou o slalom em 2020 em Kitzbühel, na Áustria, terminando em quarto. Na abertura da temporada 2020-21, garantiu a primeira vitória. Foi em Sölden, na Áustria. Desde então, ele virou um dos melhores esquiadores de slalom, conquistando mais quatro vitórias e 11 pódios.

O chocante anúncio da aposentadoria

A aposentadoria do Lucas causou um choque no esporte às vésperas da temporada 2023-24, mas foi apenas mais um exemplo de como ele é fiel a si mesmo, fazendo as coisas como quer e não se conformando com o que dele se espera. Ele conhecido por desafiar estereótipos dentro e fora das pistas — seja por suas unhas pintadas, sua paixão por ser DJ ou seu estilo excêntrico. Sua franqueza lhe rendeu muitos elogios e uma legião de fãs.

Lucas Pinheiro Braathen © True Color Films / Eric Scaggiante

"Sou uma pessoa que quase sempre optou por fazer o que mais ama, o que mais significa pra mim", disse ao anunciar a aposentadoria, em outubro. "Essa é a minha definição de sucesso, não acordos lucrativos dos quais possa fazer parte. O que importa é se isso me faz feliz ou não", afirmou.

Lucas já iniciou o procedimento de registro de mudança de nação exigido para competir pela CBDN (Confederação Brasileira de Desportos na Neve). "Estamos muito felizes em receber Lucas de volta à comunidade do esqui alpino e em tê-lo representando o Brasil no cenário internacional", disse Pedro Cavazzoni, CEO da CBDN. "Sua dedicação e talento sem dúvida vão inspirar muitos jovens atletas no nosso país, e estamos orgulhosos de apoiá-lo em seu caminho de volta ao topo", falou.

Lucas Braathen © Samo Vidic / Red Bull Content Pool

Time dos sonhos

Lucas montou uma equipe pessoal, liderada pelo pai, Bjorn, que vai ajudá-lo a alcançar seus objetivos de vitórias na Copa do Mundo, medalhas no Campeonato Mundial e se tornar o primeiro esquiador a subir no pódio representando o Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno. "Vamos trabalhar incansavelmente pra ultrapassar os limites e alcançar novos patamares no esqui alpino", disse o esquiador brasileiro.

Agora, Lucas vai fazer um treinamento intenso de slalom e slalom gigante, antes de passar um tempo na Nova Zelândia, onde fará os preparativos finais pro retorno às competições. Esta volta ao portão de largada será em em Sölden, na Áustria, na abertura da próxima temporada. E certamente será uma grande atração pro esporte. Com o apoio de mais de 200 milhões de fãs brasileiros, o céu é o limite pra estrela do esqui.

