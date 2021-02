Entre na conversa: 7 curiosidades sobre o Super Bowl

O Super Bowl é o maior evento do esporte americano. Não é um exagero. O jogo que decide o campeão da NFL é disputado desde 1967 e atrai as atenções no país como nenhum outro. Aqui estão sete curiosidades para ficar por dentro e entrar nas conversas que tomam as redes sociais em início de fevereiro, quando o jogo é realizado desde 2004.

O maior de todos

Tom Brady é um gigante. Chamado habitualmente no Brasil de "marido da Gisele Bündchen", o quarterback da foto aí em cima é um dos atletas mais vencedores que já caminharam sobre a Terra. Ele já jogou o Super Bowl em dez oportunidades. Isso significa que o camisa 12 já esteve na disputa do título mais vezes que 31 dos 32 times da NFL. A única exceção é o New England Patriots, que participou do SB 11 vezes - e nove delas sendo liderado pelo próprio Brady.

Flórida: a casa do Super Bowl

Apesar de estádios cada vez mais modernos e vários deles com cobertura, historicamente não é fácil realizar um jogo ao ar livre em pleno inverno nos EUA. É por isso que a Flórida é o estado que mais vezes recebeu o Super Bowl. Foram 17 edições, 11 delas em Miami, cinco em Tampa (a mais recente em 2021) e uma em Jacksonville. A Califórnia é outro estado campeão: recebeu o evento em 12 oportunidades.

Show do intervalo

Há até quem assista apenas o intervalo do Super Bowl por causa da atração musical. O show é estrelado por grandes artistas pop. Entre os que já apresentaram estão Michael Jackson, Paul McCartney, Madonna, The Who, Beyoncé, Lady Gaga e Bruno Mars. Mas no início a apresentação era de bandas marciais de universidades americanas. A primeira vez com música pop rolou em 1991 e a grande atração era a boy band New Kids on the Block.

Campeão de audiência

A TV americana é um bom termômetro para mostrar o tamanho do evento. Das 20 maiores audiências da história do país, 19 são edições do Super Bowl. A única exceção é o episódio final da série "M.A.S.H.", exibido em 1983. No primeiro lugar deste ranking está o SB de 2015, vencido pelo New England Patriots (olha o Tom Brady aí de novo): 114 milhões de pessoas viram a partida apenas nos EUA. Curiosamente, a primeira edição não fez sucesso, nem foi transmitida.

A maior 'goleada'

Vitórias fáceis em finais são raras. A maior diferença de pontos em uma edição do Super Bowl aconteceu em 1990, quando o San Francisco 49ers foi campeão ao derrotar o Denver Broncos por 55 a 10. Apenas uma edição terminou empatada, em 2017: o New England Patriots perdia por 28 a 3 para o Atlanta Falcons, conseguiu igualar o placar de forma surpreendente e fechou a vitória por 34 a 28 com um touchdown na prorrogação.

Os sem-título

Dos 32 times da NFL, 12 nunca venceram o Super Bowl. E quatro deles não disputaram sequer a partida: Cleveland Browns, Detroit Lions, Houston Texans e Jacksonville Jaguars. Os Browns são uma das equipes mais tradicionais, mas seu período de maior sucesso rolou antes da criação do Super Bowl, com oito títulos. Os Texans são a franquia mais jovem da liga: foram criados em 1999 e disputaram sua primeira partida em 2002.

Maiores campeões

Achou que este tópico era sobre times vencedores? Achou errado. Uma estatística curiosa levantada pelo site da revista 'Forbes': em domingo de Super Bowl, mais de 1 bilhão de asas de frango são consumidas nos EUA. Também são vendidos 12 milhões de pedaços de pizza. Ok, se você quer saber sobre times campeões, então os maiores vencedores são New England Patriots e Pittsburgh Steelers, com seis títulos cada.