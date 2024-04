Aqui tem tudo o que você precisa saber sobre padel

O número de praticantes de padel no mundo não para de crescer. Segundo a federação internacional (FIP), mais ou menos 25 milhões de pessoas em mais de 90 países já estão praticando a nova febre das raquetes, com Argentina, Espanha e México liderando esse número enorme de fãs.

Mas do que se trata exatamente esse jogo, afinal? Conheça um pouco mais sobre a origem, os equipamentos e as regras do padel.

Jogo de padel no Red Bull Padel Battle em Madri © Sergi Penalba

01 O que é padel?

O padel é um esporte praticado com bola e raquete, que parece uma mistura de squash e tênis. Ele é jogado em uma quadra fechada, como a do squash, mas tem semelhanças com o tênis, como a rede que separa os adversários e a pontuação.

Como no tênis, os jogadores devem passar a bola por cima da rede pro outro lado da quadra batendo nela com uma raquete. Mas no padel, os atletas podem rebater a bola depois que ela bate nas paredes da quadra. O mais comum são disputas de duplas, mas ele também pode ser praticado individualmente.

Final do Red Bull Padel Battle em Madri © Sergi Penalba

02 Onde o padel começou?

O mexicano Enrique Corcuera é apontado como o criador do esporte. Pensando em jogar tênis, ele construiu uma quadra em sua casa em Acapulco, no final da década de 1960, com medidas menores do que as oficiais por causa do tamanho do seu terreno. Para evitar que as bolas fossem parar na casa dos vizinhos, ele cercou a quadra com paredes.

As rebatidas com as raquetes de tênis normais eram muito fortes, então Corcuera e seus amigos acabaram adotando uma raquete parecida com a do frescobol pra jogar. Virou outro esporte, e eles criaram um livro de regras que, entre outras coisas, permitia que os jogadores batessem as bolas nas paredes e continuassem jogando. O resto é história.

Ale Galán e Juan Lebrón jogam padel © Jaime de Diego/Red Bull Content Pool

Em 1974, um amigo de Corcuera, o príncipe Alfonso de Hohenlohe-Langenburg, levou o jogo pra a Espanha. De lá, um amigo do príncipe, Julio Menditengui, foi fundamental pra introduzir o jogo na Argentina. Nesses países, esporte decolou e passou a perder em popularidade só pro futebol.

03 O que você precisa para começar a jogar padel?

A quadra

A área de jogo mede 20x10 metros (dois lados de 10x10 metros). Todas as linhas da quadra têm uma largura de cinco centímetros. A rede colocada na linha central tem 10 metros de comprimento, 88 centímetros de altura no centro e 92 centímetros nas extremidades.

As quadras são normalmente cercadas por uma combinação de paredes de acrílico (ou concreto sólido) e tela de arame de três metros de altura.

Ale Galán e Juan Lebrón em jogo em Madri, em 2022. © Jaime De Diego/Red Bull Content Pool

Há dois portões em cada extremidade da rede na lateral da quadra, que são mantidos abertos durante o jogo, pois as regras do padel permitem que você jogue um ponto fora da quadra. A superfície pode ser de concreto, grama sintética ou carpete.

A raquete

A raquete de padel tem um cabo curto e um núcleo de espuma com um revestimento externo que pode ser feito de qualquer coisa, desde fibra de vidro até fibra de carbono e grafeno. Uma raquete de padel não deve medir mais de 45,5 centímetros de comprimento, 26 centímetros e deve ter uma espessura de 38 mm.

Uma das peculiaridades de uma raquete de padel é que ela é perfurada. Esses furos ajudam a reduzir o peso. As raquetes também são classificadas por tipo: Diamond (maior potência), Teardrop (controle e potência) e Round (maior controle).

Ale Galán jogando padel em Madri. © Jaime de Diego/Red Bull Content Pool

As bolas

As bolas de padel são muito parecidas com as bolas de tênis comuns, mas são menores em diâmetro e exercem menos pressão.

De acordo com o regulamento da Federação Internacional de Padel (FIP), a bola deve ser feita de borracha amarela ou branca e ter entre 6,32 e 6,77 centímetros de diâmetro e 56 e 59 gramas de peso. A bola deve ter uma pressão interna entre 4,6 e 5,2 quilogramas.

Pontuação

Um ponto é concedido se: a bola quicar no chão duas vezes no lado do adversário; um jogador acertar a bola na rede; um jogador acertar a bola fora da área de jogo ou diretamente contra uma parede/cerca adversária, sem que ela quique primeiro.

Como no tênis, as partidas são compostas por de três ou cinco sets e quem vencer a maioria dos sets primeiro vence.

O primeiro jogador ou equipe a vencer seis games vence o set. No jogo profissional, se um set chegar a seis games para cada, há um tie-break.

Os games seguem a pontuação do tênis: 15, 30, 40, game. Se as pontuações estiverem empatadas em 40-40, o atleta precisa ganhar dois pontos consecutivos para vencer o game.

Red Bull Padel Battle em Madri © Óscar Carrascosa / Red Bull Content Pool

Regras

O saque é feito por baixo para a quadra do adversário, na diagonal de onde o sacador está. O sacador deve deixar a bola quicar uma vez atrás da linha de saque antes de sacar, e a bola deve ser atingida pelo sacador abaixo do nível da cintura.

O jogador devolve a bola quando ela quica na superfície do seu lado ou bate na parede.

Um jogador pode jogar a bola contra uma parede em seu próprio lado da quadra, mas não contra as cercas laterais da quadra.

Um jogador pode sair da quadra para rebater pelos portões de saída antes que a bola quique duas vezes no chão.

