a competição que empodera estudantes do mundo todo pra desenvolverem ideias que geram impactos positivos com uso da tecnologia.

E não foi fácil se destacar. O projeto campeão foi escolhido entre 38 mil ideias. As mentes por trás do trabalho vencedor são Beatriz de Souza e Yuri Toledo, criadores de B.I.A., uma inteligência artificial formatada para revolucionar a inclusão socioeducacional.

Anúncio do prêmio do Red Bull Basement 2024

A proposta de B.I.A. é ajudar pessoas com deficiência visual e auditiva a acessar conteúdos educacionais com autonomia. O projeto foi inspirado na história de um jovem de periferia conhecido de Beatriz e é apoiado pela ONG Olhar de Bia.

Beatriz e Yuri são bolsistas em suas faculdades — Bia é graduanda da Link School of Business, palco da final do evento, e Yuri estuda no Instituto de Tecnologia e Liderança (Inteli).

A dupla vai representar o Brasil em Tóquio, na Final Mundial do Red Bull Basement , em dezembro. Beatriz e Yuri são bolsistas em suas faculdades — Bia é graduanda da Link School of Business, palco da final do evento, e Yuri estuda no Instituto de Tecnologia e Liderança (Inteli).

avaliar os finalistas era formado por Rodrigo Piffer Lemos, sócio-executivo e parte do founding team da faculdade; Nathalia Garcia, diretora de Marketing e CRM do Bradesco; Ricardo Marques, CIO da empresa de mídia out-of-home Neooh; Luiz Zaka, CEO do grupo DROPS, e o influenciador digital e investidor Arthurito Faria Lima, famoso por seu perfil de humor no Instagram.