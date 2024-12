Este é o projeto que colheu a vitória no Red Bull Basement 2024

Nascido nas Filipinas, Soj criou um aplicativo com IA (Inteligência Artificial) que pode alertar os agricultores sobre ameaças às plantações e ajudá-los a gerenciar os riscos. O AgriConnect foi inspirado em suas conversas com 80 agricultores — incluindo seu próprio tio — que sofrem pra fornecer o alimento básico do país, o arroz. O app já superou mais de 3,600 inscrições nas Filipinas.

Nascido nas Filipinas, Soj criou um aplicativo com IA (Inteligência Artificial) que pode alertar os agricultores sobre ameaças às plantações e ajudá-los a gerenciar os riscos. O AgriConnect foi inspirado em suas conversas com 80 agricultores — incluindo seu próprio tio — que sofrem pra fornecer o alimento básico do país, o arroz. O app já superou mais de 3,600 inscrições nas Filipinas.

Nascido nas Filipinas, Soj criou um aplicativo com IA (Inteligência Artificial) que pode alertar os agricultores sobre ameaças às plantações e ajudá-los a gerenciar os riscos. O AgriConnect foi inspirado em suas conversas com 80 agricultores — incluindo seu próprio tio — que sofrem pra fornecer o alimento básico do país, o arroz. O app já superou mais de 3,600 inscrições nas Filipinas.

"Isso é uma loucura! Isso significa muito", disse Soj ao receber o troféu da competição que empodera estudantes do mundo todo pra desenvolverem ideias que geram impactos positivos com uso da tecnologia. "Estou fazendo isso pelos agricultores filipinos. Estou fazendo isso pelos meus tios, que têm trabalhado muito para tentar pagar as contas. E espero que isso tenha um impacto não apenas nas Filipinas, mas no mundo."

"Isso é uma loucura! Isso significa muito", disse Soj ao receber o troféu da competição que empodera estudantes do mundo todo pra desenvolverem ideias que geram impactos positivos com uso da tecnologia. "Estou fazendo isso pelos agricultores filipinos. Estou fazendo isso pelos meus tios, que têm trabalhado muito para tentar pagar as contas. E espero que isso tenha um impacto não apenas nas Filipinas, mas no mundo."

"Isso é uma loucura! Isso significa muito", disse Soj ao receber o troféu da competição que empodera estudantes do mundo todo pra desenvolverem ideias que geram impactos positivos com uso da tecnologia. "Estou fazendo isso pelos agricultores filipinos. Estou fazendo isso pelos meus tios, que têm trabalhado muito para tentar pagar as contas. E espero que isso tenha um impacto não apenas nas Filipinas, mas no mundo."

A jornada de Soj começou quando ele se inscreveu na competição, enviando sua ideia com a ajuda do Red Bull Basement Chatbot, que foi alimentado com IA habilitada pelos parceiros do evento Microsoft e AMD. Ele é estudante de Gestão de Tecnologia da Comunicação na Manila University e havia acabado de fazer um estágio em Cingapura.

A jornada de Soj começou quando ele se inscreveu na competição, enviando sua ideia com a ajuda do Red Bull Basement Chatbot, que foi alimentado com IA habilitada pelos parceiros do evento Microsoft e AMD. Ele é estudante de Gestão de Tecnologia da Comunicação na Manila University e havia acabado de fazer um estágio em Cingapura.

A jornada de Soj começou quando ele se inscreveu na competição, enviando sua ideia com a ajuda do Red Bull Basement Chatbot, que foi alimentado com IA habilitada pelos parceiros do evento Microsoft e AMD. Ele é estudante de Gestão de Tecnologia da Comunicação na Manila University e havia acabado de fazer um estágio em Cingapura.

Em Tóquio, os inovadores fizeram três dias de workshops, palestras e mentoria antes de mostrarem seus projetos. Os 10 melhores foram apresentados ao júri global formado por Molly Carlson, atleta e empresária da Red Bull, Ryan Sagare, da AMD, Letizia Royo-Villanova, da Plug and Play, Jun Yuh, criador educacional e empresário, e Hans Yang, chefe da Microsoft for Startups.

Em Tóquio, os inovadores fizeram três dias de workshops, palestras e mentoria antes de mostrarem seus projetos. Os 10 melhores foram apresentados ao júri global formado por Molly Carlson, atleta e empresária da Red Bull, Ryan Sagare, da AMD, Letizia Royo-Villanova, da Plug and Play, Jun Yuh, criador educacional e empresário, e Hans Yang, chefe da Microsoft for Startups.

Em Tóquio, os inovadores fizeram três dias de workshops, palestras e mentoria antes de mostrarem seus projetos. Os 10 melhores foram apresentados ao júri global formado por Molly Carlson, atleta e empresária da Red Bull, Ryan Sagare, da AMD, Letizia Royo-Villanova, da Plug and Play, Jun Yuh, criador educacional e empresário, e Hans Yang, chefe da Microsoft for Startups.