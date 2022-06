No Red Bull Cliff Diving, o amor está na água

, em Boston: derrotaram os dois atletas mais dominantes da história do evento. o francês Gary Hunt, nove vezes campeão, foi medalhista de prata, e a australiana Rhiannan Iffland, pentacampeã, terminou com o segundo lugar entre as mulheres. E o dia foi especial para Aidan e Molly não apenas pela vitória, mas porque são

conseguiram um feito raro na abertura da temporada do

A abertura da temporada vai rolar na frente do Instituto de Arte Contemporênea de Boston. Será o retorno do circuito a uma das mais antigas cidades americanas, com quase quatro séculos de história.

Pra chegar nas cabeças, a dupla precisou quebrar todos os prognósticos. Aidan terminou com 462,50 pontos, contra 424,85 de Gary Hunt, britânico de nascimento que hoje compete pela França. Molly cravou 377,40, deixando a pentacampeã Rhiannan Iffland para trás com 373,60, uma disputa pra lá de apertada.

Unidos pela água, Aidan e Molly representam uma nova geração de atletas para o campeonato mais incrível de saltos que você pode ver nesse mundo todo. Foi ela a primeira abraçar o namorado quando a nota que deu a ele a vitória foi confirmada. E, depois da cerimônia de premiação, posaram orgulhosos com os troféus conquistados nas plataformas instaladas em frente ao Instituto de Arte Contemporânea. "Esse é um momento especial, uma dupla vitória", comemorou Molly.

