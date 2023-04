Ele é um mestre dos doodles (e tem dicas pra te dar)

Se você viu alguma arte em doodle espalhada recentemente no Brasil, provavelmente é do Mauro Martins ou tem influência dele. Sua paixão e talento justificam que ele seja um dos jurados do Red Bull Doodle Art , competição global que terá um trabalho do Brasil na Final Mundial, na Holanda.

Nascido em Minas Gerais, mas brasiliense desde criancinha, Mauro era aquele aluno que sentava no fundão pra não chamar a atenção do professor enquanto estava desenhando. "Eu rabiscava muito em livro, caderno e tinha uma coisa de preencher a folha toda. Me dava uma sensação de realização quando terminava", diz Mauro.

Mauro fazendo o que sabe de melhor, desenhando! © Arquivo pessoal de Mauro Martins

Já adulto, ele escolheu desenho industrial pra ser sua graduação na Universidade de Brasília (UnB), e depois de formado passou 13 anos da trabalhando em agências de publicidade no Brasil e nos EUA. "Foi nessa época em que estive no EUA, que rolou a virada com o doodle na minha carreira", conta o artista, que morou por lá três anos.

Mauro estava muito empolgado de morar lá, e decidiu registrar em desenhos bem pequenos numa folha A2 (pra caber muito desenho caso ficasse bastante tempo) as coisas marcantes que viveu nos EUA.

"Uma vez por semana eu ia desenhando pouco a pouco até preencher todo o papel. Depois de dois anos, o diário já estava todo preenchido e calhou de ser no mesmo momento em que eu estava achando que a vida em agência não dava mais pra mim. Eu tinha um pé de meia que me segurava por um tempo, pedi demissão e voltei pro Brasil com o diário preenchido."

Ilustrador Mauro Martins © Arquivo pessoal de Mauro Martins

Chegando aqui, a missão foi enviar o diário pra veículos, influenciadores e quem mais pudesse gerar alguma oportunidade de trabalho. Dessa forma, Mauro foi pegando um trampo aqui, outro alí e finalmente conseguiu alcançar o sonho de muitos, que é viver da sua arte.

"Tem sete anos que isso aconteceu e desde então eu não parei mais. É um trabalho atrás do outro e muitas vezes eu nem consigo atender todos que aparecem. Eu não tenho interesse em ter assistente pra produzir mais, pois vai perder a autenticidade da coisa."

Daí em diante, a vida do mestre dos doodles foi evoluindo. Ele é responsável por um curso online focado no tema e que já teve mais de 8 mil alunos matriculados. Se mudou com a mulher pra La Plata, na Argentina e, enquanto ela estuda medicina, ele toca seus trampos de forma remota pro mundo todo.

Um dos trampos de Mauro Martins © Two Dots

Mas foi em fevereiro desse ano, quando as inscrições do Red Bull Doodle Art já estavam abertas, que ele começou a receber um monte de mensagens de amigos perguntando se tinha visto a competição e se ele ia participar.

“Eu avisei que não poderia participar, porque hoje em dia eu moro na Argentina e você tem que morar no país em que está participando. Mas dias depois fui convidado pra fazer parte do júri. Aceitei porque, afinal de contas, tinha tudo a ver comigo", afirma. Mauro e seus colegas vão definir os 40 doodles que avançarão à Final Nacional.

Trampo que ele fez pra Elephant Parade exposto na Av. Paulista em SP © Arquivo pessoal

Os doodles classificados pra Final Nacional terão que passar pelo crivo de alguém que respira e vive esse estilo de arte todos os dias. Com as inscrições agora encerradas, Mauro conta o que vai ser avaliado em cada doodle.

"Primeiro é o conteúdo. O que está representado no doodle? E depois a estética. A estética ficou legal? O resultado final ficou interessante? Qual técnica utilizada? Como foi a desenvoltura na hora de desenhar? Esses dois pilares serão meus pontos de partida", diz. "“O doodle perfeito precisa ser despretensioso. É não ter medo de errar e saber que não existe compromisso em ser bem feito", conta.

