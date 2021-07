As dicas de dois mestres da fotografia de aventura

é mais do que um

Não existe uma cartilha com a fórmula para a foto de esporte de ação ideal, mas existe, sim, gente que conhecem muito bem o caminho das pedras. É o caso dos fotógrafos

"Cada modalidade tem a sua própria característica. É preciso dominar e estudar o esporte, aprender como ele funciona. No surfe, por exemplo, você precisa saber se o atleta posiciona o pé direito ou o esquerdo à frente na prancha. Se você não entender nada, suas fotos provavelmente não ficarão boas", explica Piva, especialista em fotografar provas de ciclismo. Um sonho dele? Clicar um dos polos do planeta.

Saca só uma amostra das fotos de ação do Piva!

Ciclistas no Red Bull Hill Challenge, no Rio de Janeiro

O francês Adrien Loron em ação no Red Bull Devotos de Monserrate, em Bogotá

Subiu no telhado! Ciclista disputa o Red Bull Cerro Abajo, em Valparaiso

Piloto levanta poeira no Red Bull Desafio das Dunas, no Rio Grande do Norte