Red Bull Ladeira Abaixo voltou! Mais geek do que nunca!

O Red Bull Ladeira Abaixo voltou com a disputa dos mais malucos, criativos e velozes (quase sempre) carros do mundo. E novamente, a competição vai celebrar a cultura geek!

Então, prepare-se! A inscrições já estão abertas no site oficial e vão até dia 31 de dezembro. O cenário do evento, em maio de 2026, será São Paulo, que em 2024 recebeu 45 mil pessoas na rua pra acompanhar a diversão.

Red Bull Ladeira Abaixo 2024: teve Harry Potter, sim © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

Pra tentar garantir seu lugar, você precisa inscrever seu projeto com temática geek e incluir no formulário uma imagem do veículo –vale desde um 3D sofisticado até um desenho feito à mão.

Não esqueça de incluir também uma descrição do tema do carrinho e os dados da equipe, que pode ter até 5 pessoas, todas maiores de 18 anos. Ah, os carros não podem ter nenhum tipo de motor!

Os 40 projetos selecionados vão ser anunciados em fevereiro. A partir daí, as equipes terão alguns meses pra construir seus carros e se preparar pra descer a ladeira.

O que é o Red Bull Ladeira Abaixo?

Homenagem aos Caça-Fantasmas © Fabio Piva / Red Bull Content Pool Red Bull Ladeira Abaixo 2024: é ele mesmo, o Flakes Power © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool Red Bull Ladeira Abaixo 2024: olha o E.T. © Fabio Piva / Red Bull Content Pool Red Bull Ladeira Abaixo 2024: Ladies Letais subiram no salto © Fabio Piva / Red Bull Content Pool Red Bull Ladeira Abaixo 2024: Up Loucas Aventuras, 2º colocado © Bruno Terena / Red Bull Content Pool Red Bull Ladeira Abaixo 2024: Super Nuintendo © Bruno Terena / Red Bull

Em 2026, o Red Bull Ladeira Abaixo terá sua nona edição realizada no Brasil. A disputa já passou por Balneário Camboriú, São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia, Ribeirão Preto e Porto Alegre. No mundo, já foram mais de 150 etapas desde que o evento foi criado, em 2000.

São Paulo recebeu a disputa de 2024 , que também teve temática geek e reuniu um público de 45 mil pessoas.

Quer participar? Então solte a criatividade e sua veia geek e inscreva seu projeto.

+ Veja abaixo uma seleção de engenhocas que brilharam em São Paulo em 2019

