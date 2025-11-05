© Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool
Red Bull Ladeira Abaixo
Red Bull Ladeira Abaixo voltou! Mais geek do que nunca!
As inscrições estão abertas e só vale carro geek de novo!
O Red Bull Ladeira Abaixo voltou com a disputa dos mais malucos, criativos e velozes (quase sempre) carros do mundo. E novamente, a competição vai celebrar a cultura geek!
Então, prepare-se! A inscrições já estão abertas no site oficial e vão até dia 31 de dezembro. O cenário do evento, em maio de 2026, será São Paulo, que em 2024 recebeu 45 mil pessoas na rua pra acompanhar a diversão.
Pra tentar garantir seu lugar, você precisa inscrever seu projeto com temática geek e incluir no formulário uma imagem do veículo –vale desde um 3D sofisticado até um desenho feito à mão.
Não esqueça de incluir também uma descrição do tema do carrinho e os dados da equipe, que pode ter até 5 pessoas, todas maiores de 18 anos. Ah, os carros não podem ter nenhum tipo de motor!
Os 40 projetos selecionados vão ser anunciados em fevereiro. A partir daí, as equipes terão alguns meses pra construir seus carros e se preparar pra descer a ladeira.
O que é o Red Bull Ladeira Abaixo?
Em 2026, o Red Bull Ladeira Abaixo terá sua nona edição realizada no Brasil. A disputa já passou por Balneário Camboriú, São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia, Ribeirão Preto e Porto Alegre. No mundo, já foram mais de 150 etapas desde que o evento foi criado, em 2000.
São Paulo recebeu a disputa de 2024, que também teve temática geek e reuniu um público de 45 mil pessoas.
Quer participar? Então solte a criatividade e sua veia geek e inscreva seu projeto.
+ Veja abaixo uma seleção de engenhocas que brilharam em São Paulo em 2019
1 min
Top 5: estas engenhocas brilharam muito no Red Bull Ladeira Abaixo 2019
De museu a réplica de ponte, o Red Bull Ladeira Abaixo 2019 teve todo tipo de engenhoca descendo a rua da Consolação. Escolhemos cinco deles
Baixe agora o app da Red Bull TV e tenha acesso a vídeos, filmes e séries!