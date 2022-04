Pé na tábua que o Red Bull Ladeira Abaixo vem aí

desse planeta vai aterrissar mais uma vez por aqui pra um show de velocidade (quase sempre), habilidade (quase nunca) e diversão (sim!), dessa vez no interior de São Paulo, dia 9 de outubro.

Em 2019, os 70 carrinhos aprovados pra participar do evento fizeram a festa na rua da Consolação, uma das vias mais importantes de São Paulo. Dessa vez, a corrida maluca vai desembarcar em Ribeirão Preto , no interior de São Paulo, a 315 quilômetros da capital e uma das 30 maiores do País.