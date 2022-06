4 vezes em que o 'faça você mesmo' entrou pra história

Qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça quando alguém fala em "faça você mesmo" – o famoso do it yourself (DIY) ? Provavelmente algum projeto não muito bem estruturado e frágil, mas que quebra o galho, certo? Pois saiba que muitas invenções importantes foram criadas exatamente dessa maneira: com algumas tentativas e muita criatividade.