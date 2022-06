! A corrida mais louca do mundo vai rolar dia 9 de outubro, em Ribeirão Preto, e aqui você conhece quais serão os 50 carrinhos que foram selecionados para disputar o evento.

A espera acabou! Chegou a hora de tirar o projeto do papel, montar o carrinho, fazer as malas e partir pro

Boteco do Moe – Jundiaí (SP)

Briga no Mar – Várzea Paulista (SP)

Sub Óbito

Carro do Ovo – Nazaré Paulista (SP)

Carro do Pão de Queijo – Belo Horizonte (MG)

Chopp do Pinguim – Ribeirão Preto (SP)

Cooler Infernal – São José do Rio Preto (SP)

Jamaica Down – Rio Claro (SP)

Malvadões Machine – São Caetano do Sul (SP)

Máquina do Mal – Santa Rita do Passa Quatro (SP)

Old Ursinhos Carinhosos – Santo André (SP)

Party in the Laje Red Bull – Ribeirão Preto (SP)

Penelope Chavosa, A Princesa do Funk – Monte Alto (SP)

Pingado com Pão na Chapa – Cajati (SP)