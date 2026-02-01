© Fabio Piva / Red Bull Content Pool
Red Bull Ladeira Abaixo
Sinal verde! Conheça os selecionados pro Red Bull Ladeira Abaixo 2026
Edição geek vai reunir 40 carrinhos em São Paulo, em maio
O Red Bull Ladeira Abaixo está de volta às ruas de São Paulo com a corrida que reúne os carros mais divertidos do mundo. E já dá pra ter um gostinho do que vai acontecer nessa disputa maluca, que terá novamente o tema geek! Dá uma olhada nos 40 carrinhos que vão descer a ladeira em maio.
Carro: Lata Velha Voadora
Equipe Avada Kedavra
📍Campo Grande, MS
Carro: Máquina do RED-BOO!
Equipe Bacheché
📍São Bernardo do Campo, SP
Carro: Clash Bullyale
Equipe BajArq sob Asas
📍Araraquara, SP
Carro: Chernobyl
Equipe Bella Ciao Speed Team
📍Diadema, SP
Carro: 101 Engrenagens
Equipe Braabots Racing
📍São Paulo, SP
Carro: Mc Verstappen
Equipe Bulls of Radiator Springs
📍Santos, SP
Carro: Nave do Buzz
Equipe Buzz e os Comandos Estrelares
📍São Paulo, SP
Carro: AquaBaja
Equipe FEI Baja
📍São Paulo, SP
Carro: Chimichanga Express
Esquadrão Chimichanga
📍Bragança Paulista, SP
Carro: Telefone das Meninas
Equipe FEB Racing das Poderosas
📍Bauru, SP
Carro: USS Ladeira (ACME - 2026A)
Equipe Federação das Ladeiras
📍São Paulo, SP
Carro: Jake Car
Equipe Fox Baja
📍São Paulo, SP
Carro: Trenó do Grinch
Equipe Grinch no Brasil
📍Santos, SP
Carro: Campus S.A
Equipe HiCampi Racing
📍Sorocaba, SP
Carro: Abacate Móvel
Equipe Irmão do Jorel Racing
📍Joinville, SC
Carro: 171 Turbo
Equipe Irmãos Metralha
📍São Carlos, SP
Carro: JegueAlado Multiverso
Equipe JegueAlado
📍Jericoacoara, CE
Carro: A Tigela de Lamen
Equipe Lamen do Dragão Guerreiro
📍Praia Grande, SP
Carro: Chaponave Colorada
Equipe Mackníficos
📍São Paulo, SP
Carro: Mãozinha no Volante
Equipe Mãozinha no Volante
📍Pederneiras, SP
Carro: Ouriço do Fundão
Equipe Minerva Sonic Drift
📍Rio de Janeiro, RJ
Carro: Como Não Treinar o Seu Dragão
Equipe Na Banguela
📍Santo André, SP
Carro: ExploRex
Equipe Os Extintos da Mecânica
📍Rio de Janeiro, RJ
Carro: PAC-Móvel
Equipe PAC-Móvel
📍São Paulo, SP
Carro: Barril nas Cataratas
Equipe Pica-Pau nas Cataratas do Niagara
📍Santo André, SP
Carro: Pokébola, eu escolho você!
Equipe Pikapika Pikachuuuuuuuuu
📍Curitiba, PR
Carro: Pérola Preta
Equipe Piratas do Cauípe
📍Fortaleza, CE
Carro: VirtiBull
Equipe Quarter Mile
📍Rio de Janeiro, RJ
Carro: KOOPA Mim
Equipe Que Mario?
📍São Paulo, SP
Carro: Coisas Bizarras
Equipe RcCast Oficial
📍Praia Grande, SP
Carro: Snoopy Floripa
Equipe Red Bulle Floripa
📍Florianópolis, SC
Carro: Hot Ladeira
Equipe Red Wheels
📍Curitiba, PR
Carro: Cinderonion Pantanero
Equipe Shrekudos
📍Limeira, SP
Carro: Siri Móvel
Equipe Siri Cascudo Racing
📍São Paulo, SP
Carro: Tartarugas Ninja do Casco Amassado
Equipe Tartarugas Ninja do Casco Amassado
📍Ribeirão Preto, SP
Carro: Brazinga
Equipe The Big Crash Theory
📍São Paulo, SP
Carro: Carro de Vilão do Dru
Time Mackenzie
📍São Paulo, SP
Carro: Viking Sunny
Equipe Valhalla Team
📍São José dos Campos, SP
Carro: Penelope Pitstop's Car
Equipe Wacky Races
📍São Paulo, SP
Carro: X-Trem Bão
Equipe X-Mineiros
📍Belo Horizonte, MG