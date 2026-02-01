Homenagem aos Caça-Fantasmas
© Fabio Piva / Red Bull Content Pool
Red Bull Ladeira Abaixo

Sinal verde! Conheça os selecionados pro Red Bull Ladeira Abaixo 2026

Edição geek vai reunir 40 carrinhos em São Paulo, em maio
Escrito por Equipe Red Bull
2 min de leituraUpdated on

Parte desta história

Red Bull Ladeira Abaixo Edição Geek

Sobre o Red Bull Ladeira Abaixo

BrasilSão Paulo, Brasil
Ver Evento
O Red Bull Ladeira Abaixo está de volta às ruas de São Paulo com a corrida que reúne os carros mais divertidos do mundo. E já dá pra ter um gostinho do que vai acontecer nessa disputa maluca, que terá novamente o tema geek! Dá uma olhada nos 40 carrinhos que vão descer a ladeira em maio.

Carro: Lata Velha Voadora

Equipe Avada Kedavra
📍Campo Grande, MS
Carro selecionado para o Red Bull Ladeira Abaixo 2026

Lata Velha Voadora

© Reprodução / Red Bull Ladeira Abaixo

Carro: Máquina do RED-BOO!

Equipe Bacheché
📍São Bernardo do Campo, SP
Carro selecionado para o Red Bull Ladeira Abaixo 2026

Red-Boooo!

© Reprodução / Red Bull Ladeira Abaixo

Carro: Clash Bullyale

Equipe BajArq sob Asas
📍Araraquara, SP
Carro selecionado para o Red Bull Ladeira Abaixo 2026

Clash Bullyale

© Reprodução / Red Bull Ladeira Abaixo

Carro: Chernobyl

Equipe Bella Ciao Speed Team
📍Diadema, SP
Carro selecionado para o Red Bull Ladeira Abaixo 2026

Chernobyl

© Reprodução / Red Bull Ladeira Abaixo

Carro: 101 Engrenagens

Equipe Braabots Racing
📍São Paulo, SP
Carro selecionado para o Red Bull Ladeira Abaixo 2026

101 Engrenagens

© Reprodução / Red Bull Ladeira Abaixo

Carro: Mc Verstappen

Equipe Bulls of Radiator Springs
📍Santos, SP
Carro selecionado para o Red Bull Ladeira Abaixo 2026

Mc Verstappen

© Reprodução / Red Bull Ladeira Abaixo

Carro: Nave do Buzz

Equipe Buzz e os Comandos Estrelares
📍São Paulo, SP
Carro selecionado para o Red Bull Ladeira Abaixo 2026

Nave do Buzz

© Reprodução / Red Bull Ladeira Abaixo

Carro: AquaBaja

Equipe FEI Baja
📍São Paulo, SP
Carro selecionado para o Red Bull Ladeira Abaixo 2026

AquaBaja

© Reprodução / Red Bull Ladeira Abaixo

Carro: Chimichanga Express

Esquadrão Chimichanga
📍Bragança Paulista, SP
Carro selecionado para o Red Bull Ladeira Abaixo 2026

Chimichanga Express

© Reprodução / Red Bull Ladeira Abaixo

Carro: Telefone das Meninas

Equipe FEB Racing das Poderosas
📍Bauru, SP
Carro selecionado para o Red Bull Ladeira Abaixo 2026

Telefone das Meninas

© Reprodução / Red Bull Ladeira Abaixo

Carro: USS Ladeira (ACME - 2026A)

Equipe Federação das Ladeiras
📍São Paulo, SP
Carro selecionado para o Red Bull Ladeira Abaixo 2026

USS Ladeira (ACME - 2026A)

© Reprodução / Red Bull Ladeira Abaixo

Carro: Jake Car

Equipe Fox Baja
📍São Paulo, SP
Carro selecionado para o Red Bull Ladeira Abaixo 2026

Jake Car

© Reprodução / Red Bull Ladeira Abaixo

Carro: Trenó do Grinch

Equipe Grinch no Brasil
📍Santos, SP
Carro selecionado para o Red Bull Ladeira Abaixo 2026

Trenó do Grinch

© Reprodução / Red Bull Ladeira Abaixo

Carro: Campus S.A

Equipe HiCampi Racing
📍Sorocaba, SP
Carro selecionado para o Red Bull Ladeira Abaixo 2026

Campus S.A

© Reprodução / Red Bull Ladeira Abaixo

Carro: Abacate Móvel

Equipe Irmão do Jorel Racing
📍Joinville, SC
Carro selecionado para o Red Bull Ladeira Abaixo 2026

Abacate Móvel

© Reprodução / Red Bull Ladeira Abaixo

Carro: 171 Turbo

Equipe Irmãos Metralha
📍São Carlos, SP
Carro selecionado para o Red Bull Ladeira Abaixo 2026

171 Turbo

© Reprodução / Red Bull Ladeira Abaixo

Carro: JegueAlado Multiverso

Equipe JegueAlado
📍Jericoacoara, CE
Carro selecionado para o Red Bull Ladeira Abaixo 2026

JegueAlado Multiverso

© Reprodução / Red Bull Ladeira Abaixo

Carro: A Tigela de Lamen

Equipe Lamen do Dragão Guerreiro
📍Praia Grande, SP
Carro selecionado para o Red Bull Ladeira Abaixo 2026

A Tigela de Lamen

© Reprodução / Red Bull Ladeira Abaixo

Carro: Chaponave Colorada

Equipe Mackníficos
📍São Paulo, SP
Carro selecionado para o Red Bull Ladeira Abaixo 2026

Chaponave Colorada

© Reprodução / Red Bull Ladeira Abaixo

Carro: Mãozinha no Volante

Equipe Mãozinha no Volante
📍Pederneiras, SP
Carro selecionado para o Red Bull Ladeira Abaixo 2026

Mãozinha no Volante

© Reprodução / Red Bull Ladeira Abaixo

Carro: Ouriço do Fundão

Equipe Minerva Sonic Drift
📍Rio de Janeiro, RJ
Carro selecionado para o Red Bull Ladeira Abaixo 2026

Ouriço do Fundão

© Reprodução / Red Bull Ladeira Abaixo

Carro: Como Não Treinar o Seu Dragão

Equipe Na Banguela
📍Santo André, SP
Carro selecionado para o Red Bull Ladeira Abaixo 2026

Na Banguela

© Reprodução / Red Bull Ladeira Abaixo

Carro: ExploRex

Equipe Os Extintos da Mecânica
📍Rio de Janeiro, RJ
Carro selecionado para o Red Bull Ladeira Abaixo 2026

ExploRex

© Reprodução / Red Bull Ladeira Abaixo

Carro: PAC-Móvel

Equipe PAC-Móvel
📍São Paulo, SP
Pac-Móvel

Pac-Móvel

© Reprodução / Red Bull Ladeira Abaixo

Carro: Barril nas Cataratas

Equipe Pica-Pau nas Cataratas do Niagara
📍Santo André, SP
Carro selecionado para o Red Bull Ladeira Abaixo 2026

Barril nas Cataratas

© Reprodução / Red Bull Ladeira Abaixo

Carro: Pokébola, eu escolho você!

Equipe Pikapika Pikachuuuuuuuuu
📍Curitiba, PR
Carro selecionado para o Red Bull Ladeira Abaixo 2026

Pokébola, eu escolho você!

© Reprodução / Red Bull Ladeira Abaixo

Carro: Pérola Preta

Equipe Piratas do Cauípe
📍Fortaleza, CE
Carro selecionado para o Red Bull Ladeira Abaixo 2026

Pérola Preta

© Reprodução / Red Bull Ladeira Abaixo

Carro: VirtiBull

Equipe Quarter Mile
📍Rio de Janeiro, RJ
Carro selecionado para o Red Bull Ladeira Abaixo 2026

VirtiBull

© Reprodução / Red Bull Ladeira Abaixo

Carro: KOOPA Mim

Equipe Que Mario?
📍São Paulo, SP
Carro selecionado para o Red Bull Ladeira Abaixo 2026

KOOPA Mim

© Reprodução / Red Bull Ladeira Abaixo

Carro: Coisas Bizarras

Equipe RcCast Oficial
📍Praia Grande, SP
Carro selecionado para o Red Bull Ladeira Abaixo 2026

Coisas Bizarras

© Reprodução / Red Bull Ladeira Abaixo

Carro: Snoopy Floripa

Equipe Red Bulle Floripa
📍Florianópolis, SC
Carro selecionado para o Red Bull Ladeira Abaixo 2026

Snoopy Floripa

© Reprodução / Red Bull Ladeira Abaixo

Carro: Hot Ladeira

Equipe Red Wheels
📍Curitiba, PR
Carro selecionado para o Red Bull Ladeira Abaixo 2026

Hot Ladeira

© Reprodução / Red Bull Ladeira Abaixo

Carro: Cinderonion Pantanero

Equipe Shrekudos
📍Limeira, SP
Carro selecionado para o Red Bull Ladeira Abaixo 2026

Cinderonion Pantanero

© Reprodução / Red Bull Ladeira Abaixo

Carro: Siri Móvel

Equipe Siri Cascudo Racing
📍São Paulo, SP
Carro selecionado para o Red Bull Ladeira Abaixo 2026

Siri Móvel

© Reprodução / Red Bull Ladeira Abaixo

Carro: Tartarugas Ninja do Casco Amassado

Equipe Tartarugas Ninja do Casco Amassado
📍Ribeirão Preto, SP
Carro selecionado para o Red Bull Ladeira Abaixo 2026

Tartarugas Ninja do Casco Amassado

© Reprodução / Red Bull Ladeira Abaixo

Carro: Brazinga

Equipe The Big Crash Theory
📍São Paulo, SP
Carro selecionado para o Red Bull Ladeira Abaixo 2026

Brazinga

© Reprodução / Red Bull Ladeira Abaixo

Carro: Carro de Vilão do Dru

Time Mackenzie
📍São Paulo, SP
Carro selecionado para o Red Bull Ladeira Abaixo 2026

Carro de Vilão do Dru

© Reprodução / Red Bull Ladeira Abaixo

Carro: Viking Sunny

Equipe Valhalla Team
📍São José dos Campos, SP
Carro selecionado para o Red Bull Ladeira Abaixo 2026

Viking Sunny

© Reprodução / Red Bull Ladeira Abaixo

Carro: Penelope Pitstop's Car

Equipe Wacky Races
📍São Paulo, SP
Carro selecionado para o Red Bull Ladeira Abaixo 2026

Penelope Pitstop's Car

© Reprodução / Red Bull Ladeira Abaixo

Carro: X-Trem Bão

Equipe X-Mineiros
📍Belo Horizonte, MG
Carro selecionado para o Red Bull Ladeira Abaixo 2026

X-Trem Bão

© Reprodução / Red Bull Ladeira Abaixo

Parte desta história

Red Bull Ladeira Abaixo Edição Geek

Sobre o Red Bull Ladeira Abaixo

BrasilSão Paulo, Brasil
Ver Evento
Red Bull Ladeira Abaixo