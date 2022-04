Embarque autorizado: o Brasil definiu os pilotos que vão decolar para a Final Mundial do

, o campeonato mundial de

aviõezinhos de papel

. Na Final Nacional, realizada segunda-feira (18) no Museu do Amanhã, no Rio, os paranaenses

Isaac Queiroz

e

Pedro Capriotti

venceram as categorias de Maior Distância e Maior Tempo de Voo, respectivamente, e vão em maio pra Áustria, onde participantes de 62 países tentarão o título mundial.