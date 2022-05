Aqui estão os campeões do Red Bull Paper Wings 2022

O céu era o limite! Foram 61 mil inscritos de 62 países até chegar ao time de finalistas da Final Mundial do Red Bull Paper Wings , que rolou no dia 14 de maio no Hangar-7, em Salzburg, na Áustria. O local se transformou numa pista de pousos e decolagens para ‘pilotos’ que deram um show de habilidades nas modalidades ‘Maior Distância’, ‘Maior Tempo de Voo’ e ‘Acrobacias’.