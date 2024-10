Red Bull Rampage volta a cenário icônico em 2024

Na competição que reúne os melhores atletas de mountain bike freeride do mundo, o cenário é uma das estrelas principais. E o Red Bull Rampage rola sempre nas paisagens incríveis do deserto de Virgin, no estado americano de Utah. Neste ano, a competição masculina rola dia 12 de outubro e a inédita disputa feminina, dois dias antes.

Os bikers descerão numa pista implacável, voarão sobre penhascos e passarão por rampas quase verticais para tentar impressionar os juízes com as linhas que eles mesmos projetaram e criaram do zero. Não há dois locais iguais, e cada linha tem seu caráter único.

Szymon Godziek compete no Red Bull Rampage 2018 em Virgin, Utah © Garth Milan/Red Bull Content Pool

No evento deste ano, os homens vão pedalar no dia no mesmo local das competições de 2018 e 2019. É o mais íngreme e mais alto de todos os cenários anteriores — 46 metros a mais. As linhas são muito mais inclinadas, caindo vertiginosamente do topo até a base.

Para a disputa feminina, que terá sua primeira edição nesse ano , haverá um novo local de provas criado à esquerda do palco masculino. É a primeira vez desde 2018 que a organização abre um novo espaço de competição.

Brendan Fairclough no Red Bull Rampage 2019 em Virgin, Utah © Paris Gore/Red Bull Content Pool

O percurso de 2018 e 1019 tinha uma característica que encantou os fãs: era coberto por pedras colossais. E alguns atletas viram nelas uma oportunidade para novas manobras em vez de um obstáculo a ser evitado.

Brendan Fairclough ficou famoso por sua descida da rocha que ele apelidou de Dwayne Johnson (nome do ator conhecido como The Rock). Brendan executou uma aterrissagem perfeita em um local sem espaço pra erros. Sua linha também apresentava uma abertura icônica de 15 metros no cânion e uma rampa íngreme que ele apelidou de The Crack.

Brandon Semenuk também usou habilmente uma pedra em sua linha vencedora de 2019, criando um percurso que parecia saído de um filme.

4 min Red Bull Rampage: a incrível descida do campeão Brandon Semenuk Foi assim que o canadense conquistou o tricampeonato do evento.

Um denominador comum em todos os locais do Red Bull Rampage são os penhascos. Em 2018 e 2019, o drop "Price is Right" se destacou pelas muitas decolagens do penhasco, utilizadas por pilotos como Syzmon Godziek, Kyle Strait, Cam Zink, Tom Van Steenbergen e Tyler McCaul.

Já a decolagem de Kyle Strait no lado esquerdo, que o levou a uma queda de 21 m até a aterrissagem, foi uma quedas mais assustadoras da disputa.

4 min Tom Van Steenbergen no Red Bull Rampage 2019 Veja à descida insana de Tom Van Steenbergen no Red Bull Rampage 2019.

É comum que os pilotos revisitem suas linhas antigas quando retornam ao deserto. Nesse ano, 14 dos 18 homens participantes estarão em ação novamente e certamente veremos algumas manobras familiares.

No entanto, cada competição do Red Bull Rampage é única, e tanto os homens quanto as mulheres certamente darão um show.

Baixe agora o app da Red Bull TV e veja filmes e séries: é só clicar e assistir!