Tudo que você precisa saber sobre o Red Bull Rampage 2026

A edição de 2026 do Red Bull Rampage marca o 25º aniversário do evento, com os melhores atletas de mountain freeride do mundo — homens e mulheres — reunidos nas montanhas de Virgin, Utah, prum espetáculo de dois dias em outubro. Um quarto de século após redefinir o mountain bike, o Rampage continua sendo o teste definitivo pros maiores nomes do esporte.

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Red Bull Rampage Masculino Assista aos 18 atletas masculinos de mountain bike demonstrando habilidade e criatividade neste evento de freeride somente para convidados.

01 O que é o Red Bull Rampage?

É um evento de mountain bike na modalidade freeride realizado em Utah, nos EUA, onde os melhores atletas do mundo tentam descer encostas e cristas de montanhas assustadoras saindo ilesos. Ao mesmo tempo, precisam impressionar um corpo de jurados realizando manobras aparentemente inimagináveis ​​e traçando uma linha de descida pela montanha. É o evento mais espetacular do mountain bike.

02 Quando acontece?

Na quinta-feira, 8 de outubro, as melhores atletas de mountain bike freeride do mundo competirão pela terceira vez, buscando escrever seus nomes na história. Os atletas masculinos retornarão à cena no sábado, 10 de outubro, pra disputar o lugar mais alto do pódio.

03 Onde assistir?

Red Bull Rampage Feminino 2025 12 atletas femininas de MTB competem neste evento de freeride somente para convidados, mostrando sua habilidade e criatividade.

Não se preocupe se não puder ir a Utah pra assistir ao Red Bull Rampage pessoalmente – as finais masculina e feminina serão transmitidas ao vivo e gratuitamente. A programação do Red Bull Rampage 2026 é a seguinte:

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Transmissão feminina: quinta-feira, 8 de outubro, às 13h (BRT), ao vivo na Red Bull TV

Transmissão masculina: sábado, 10 de outubro, às 13h (BRT), ao vivo na Red Bull TV

04 Por que assistir?

O Red Bull Rampage é uma competição que transcende as fronteiras do esporte e bota à prova a habilidade, a força mental e a capacidade física do atleta de mountain bike. O evento nos mostra o que é possível realizar sobre duas rodas e inspira a todos nós a pensar mais alto e a superar os limites da prática do ciclismo.

05 Qual o cenário dessa disputa?

Red Bull Rampage 2024: Szymon Godziek © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

O Red Bull Rampage é realizado perto da cidade de Virgin, em Utah. O local exato do evento geralmente muda a cada poucos anos. O objetivo é oferecer aos pilotos uma tela em branco pra recomeçarem e traçarem novas linhas.

O terreno onde os atletas competem é composto por terra e arenito seco, enquanto as encostas das montanhas são caracterizadas por penhascos e descidas quase verticais.

06 Quais são as regras?

As regras são bem simples: descer a montanha até a base, saindo ileso e da maneira mais espetacular possível. Como a montanha não possui uma rota natural de descida, os pilotos precisam atravessar encostas e saltar sobre trechos diversos pra encontrar o caminho, definindo uma linha de descida que melhor se adapte ao seu estilo. É possível ver atletas realizando manobras em suas linhas ou simplesmente exibindo técnica e habilidade na pilotagem durante a descida.

Red Bull Rampage 2025: o campeão Hayden Zablotny © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

Não há cronometragem no Red Bull Rampage, e a competição não é uma corrida contra o relógio. No dia da final, os pilotos têm direito a duas descidas pra percorrer suas linhas até a base da montanha. Eles são avaliados por um painel de juízes e recebem uma pontuação ao final. O atleta com a maior pontuação em uma das descidas vence o evento. Em caso de empate, o vencedor é o piloto que obtiver a maior pontuação somando os resultados das duas descidas.

07 Quem define as linhas de descida?

Os ciclistas podem escolher suas próprias linhas de descida pela montanha. Ao chegarem ao local do Red Bull Rampage antes do início do evento, eles analisam o terreno em busca de uma rota de descida. No entanto, nada é preparado ou nivelado pra eles naquela encosta acidentada e cheia de imperfeições. Por isso, nos dias que antecedem o evento, os atletas passam pouco menos de uma semana cavando e moldando linhas e saltos na montanha pra tornar a descida o mais fluida possível.

Cada ciclista tem permissão pra contar com uma equipe de dois ajudantes pras escavações, mas não pode utilizar ferramentas elétricas nem materiais externos, com exceção de sacos de areia. Geralmente, o Red Bull Rampage dedica três dias exclusivamente às escavações, seguidos por mais quatro dias pra que os pilotos testem as linhas e os saltos com suas bicicletas.

Red Bull Rampage 2021: Jaxson Riddle trabalhando duro © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

Nesses quatro dias finais, eles podem continuar escavando e remodelando os trajetos. Às vezes, os atletas se unem pra compartilhar as linhas que utilizarão na competição, podendo assim combinar seus recursos de escavação.

08 Quem é doido o suficiente pra competir?

O Red Bull Rampage atrai atletas de diversas vertentes do mountain bike. Praticantes de freeride, downhill e slopestyle querem participar do evento de mountain bike mais desafiador do ano. A lista de largada do Red Bull Rampage é composta por um grupo selecionado de atletas, já que a participação no evento ocorre apenas mediante convite.

Atletas que terminaram entre os 10 primeiros colocados na edição anterior garantem a pré-qualificação e recebem convites automáticos. Os demais participantes são convidados especiais (wildcards), escolhidos por um comitê formado por ex-competidores do Red Bull Rampage, atletas profissionais, árbitros e especialistas do setor.

Red Bull Rampage 2025 © Red Bull

09 Quem já foi campeão?

Entre os vencedores, destacam-se três atletas lendários do mountain bike: Brandon Semenuk, Kurt Sorge e Kyle Strait. Semenuk é o único a ter conquistado o título cinco vezes. Sorge venceu três vezes, enquanto Kyle Strait conquistou a vitória em duas ocasiões.

Vencedor Ano 2001 Wade Simmons 2002 Tyler Klassen 2003 Cedric Gracia 2004 Kyle Strait 2008 Brandon Semenuk 2010 Cam Zink 2012 Kurt Sorge 2013 Kyle Strait 2014 Andreu Lacondeguy 2015 Kurt Sorge 2016 Brandon Semenuk 2017 Kurt Sorge 2018 Brett Rheeder 2019 Brandon Semenuk 2021 Brandon Semenuk 2022 Brett Rheeder 2023 Cam Zink 2024 Brandon Semenuk + Robin Goomes 2025 Hayden Zablotny + Robin Goomes

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