Viva experiências inesquecíveis com o novo Red Bull Summer Edition Melancia

O verão é a melhor estação e este ano ele chegou antes: a partir desta segunda-feira (26), a Red Bull lança em todo o Brasil o novo Red Bull Summer Edition Melancia. Além de ser a estação do ano mais amada pelos brasileiros, o lançamento vem acompanhado de uma promoção especial com ícones do esporte.

A nova campanha do Red Bull Summer Edition Melancia vai te dar oportunidades de viver experiências com cinco atletas: surfar com Lucas Chumbo, uma sessão com o skatista Sandro Dias, um voo com o paraglider Rafael Goberna, uma partida de game com o youtuber Flakes Power e uma aula de dança com o B-Boy Pelezinho.

Oferecendo os mesmos benefícios do Red Bull Energy Drink, o Red Bull Summer Edition Melancia entra para compor o time dos já conhecidos sabores que são a cara do Brasil, como Açaí, Tropical e Coco & Açaí, além dos tradicionais Red Bull Energy Drink e Red Bull Sugar Free, versão sem açúcar do original.

Red Bull Twist Melancia