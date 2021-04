10 skatistas pra você ver brilhar em Tóquio

Pensa em uma pessoa que respira

skate

e que antes mesmo de saber falar direito, já dava os primeiros impulsos no carrinho. Cheio de carisma e técnica,

coleciona títulos poderosos, inclusive o de skatista do ano, no prêmio anual do Comitê Olímpico do Brasil e que ele recebeu em 2018. A torcida vai ser pesada pra ver o brasileiro voar nas pistas do outro lado do mundo.