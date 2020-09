Essas 5 minas estão puxando o nível do skate mundial

premiado com um Oscar. O mercado do esporte mudou, mulheres são mais valorizadas e vídeos e competições mostram um nível fora de série.

Estamos vendo a ponta do iceberg de uma evolução que ficou sufocada por muito tempo, mas que agora tem as condições necessárias para crescer com liberdade. Por isso, siga aqui 5 skatistas que estão na linha de frente da revolução da modalidade.

Rayssa Leal (Brasil)

. Vestida de fadinha e pulando uma escada, mostrou rara habilidade. Depois da fama repentina, a jovem skatista de Imperatriz, no Maranhão, mostrou ao mundo que ainda teria muito skate para apresentar. Com uma evolução meteórica, entrou de vez para elite mundial ao conquistar em 2019 o título da etapa da Street League LA. Aos 12 anos. Ela é o futuro do skate, não perca de vista.

Misugu Okamoto (Japão)