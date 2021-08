5 acampamentos de skate dos sonhos

Manobrar fora do tumulto e com segurança é o sonho de muita gente que ama o skate , mas está começando ou com ferrugem nas rodinhas. Mas como achar essa fórmula pra dar as primeiras remadas ou desenferrujar as tricks do pé? Listamos alguns acampamentos pra família e amigos escaparem da cidade e garantirem a diversão sobre os carrinhos.