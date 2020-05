Quer andar de skate? Aprenda antes estes movimentos

Se você está dando os primeiros passos com o skate, então a ideia aqui é dar uma força. Escolhemos alguns movimentos-chave para aprimorar o equilíbrio e a consciência em cima do carrinho antes de deslizar pelas ruas e pistas. Para a missão, convidamos Fabio Castilho , profissional há 19 anos, professor há dois e preparador físico do time de skate do Corinthians.

Identificar o lado / base

"Suba no skate tanto com o pé esquerdo quanto com o pé direito e note em qual pé se sente mais seguro e confiante em cima do carrinho. Se for o pé direto na frente, sua base é goofy, se for o esquerdo, é regular."

Teste de salto e equilíbrio ao aterrissar

"Com o skate virado de ponta cabeça, posicionar a parte posterior dos pés em baixo da altura das rodas (na linha dos trucks), com o objetivo de saltar para frente e aterrissar com os os pés nas bases em cima do skate, com os joelhos semiflexionados."

Reflexo

"Agachar e tocar no pé direito, agachar e tocar no pé esquerdo e agachar e tocar nos dois pés ao mesmo tempo."

Viradas ou batidas de backside e...

"Para facilitar ao movimento de backside, a dica é colocar o peso na planta dos pés e 'forçar os dedões'..."

...batidas de Frontside

"Para o movimento de frontside é preciso forçar os calcanhares direcionando o movimento com o auxílio dos braços e ombros, com uma leve rotação do tronco e cabeça."

Tail stop

"É uma forma de ficar parado e, em baixa velocidade, também é um jeito de frear. Posicione o pé de trás no tail (traseira do skate) com os joelhos semiflexionados, faça leve pressão no tail e flexione o joelho da frente simultaneamente. Ao sentir o tail tocar no chão coloque o peso para frente novamente para retornar a posição inicial. É um movimento importante para aprender o ollie, manobra básica mais importante do skate."

Dica final

Todas estas manobras podem ser realizadas em praticamente qualquer superfície, mas lembre-se de que o skate andará mais facilmente em superfícies lisas, como concreto e madeira. Para aumentar a fricção e diminuir a velocidade do rolamento, coloque o skate em um tapete não muito grosso, como os usados para ioga.

