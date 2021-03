Street, park e bowl: entenda as modalidades do skate

são as três modalidades com mais destaque, graças à explosão de novas pistas no mundo inteiro e o crescimento significativo de praticantes e competições, como o

Street

vem de longa data. A modalidade é composta basicamente por elementos do dia a dia, que são encontrados pelas ruas, como banco, corrimão, escadas, guias de calçadas, hidrante etc. E aí entra a criatividade de cada skatista pra explorar esses espaços urbanos. As pistas simulam a arquitetura da cidade e servem como base para os manobreiros.

Bowl

foi inspirado nessa raiz. Neste caso, quem é bowlrider nem precisa tirar os pés do carrinho para ter flow nas paredes côncavas e inclinadas no formato de bacia. A gravidade faz uma boa parte do serviço e aí fica por conta da criatividade.

Park