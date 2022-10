Coisas que você precisa saber sobre a Leticia Bufoni

🛹 A rainha do skate começou seus embalos com 9 anos.

🛹 A rainha do skate começou seus embalos com 9 anos. E teve resistência em casa, sabia? O pai da Leticia não gostou nada da ideia e chegou a quebrar um shape dela.

🛹 Falando em outros esportes, ela domina vários: Leticia se garante no futebol, surfe, wakeboard, snowboard, paraquedismo e até drifting. Ficar parada não é com ela!

