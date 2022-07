Sandro Dias explica: como montar o skate ideal pra você

Você sabe quais são as peças que compõem o skate ? Acertou quem disse seis elementos : shape, truck, rodinhas, parafusos, rolamentos e lixa. Mas como montar o skate ideal ? Antigamente era comum pensar que para cada modalidade havia tamanhos e formatos específicos, mas hoje é adotado na cena um carrinho livre , que valoriza a criatividade na hora de manobrar.

Por isso, nada melhor que tirar dúvidas sobre o assunto com uma lenda dos carrinhos. Sandro Dias , hexacampeão mundial de vertical, te ajuda a entender como fazer as escolhas certas pra montar o seu skate dos sonhos .

Invert de Sandro Dias marretando no bowl © Anthony Acosta / Red Bull Content Pool

Fuja dos padrões

Esqueça tudo que foi estabelecido como modelo perfeito de skate. “Do street à transição, o carrinho ideal está ligado puramente à necessidade de cada praticante”, diz Sandro. O que existe são materiais que influenciam na performance, seja para obter velocidade ou reduzir o impacto, por exemplo. Por isso, atender a particularidade de um skatista não pode seguir um molde padronizado. O rider atual preza por skate overall, que atende todas as possibilidades de manobrar, tanto no asfalto, pista de madeira ou dos obstáculos de concreto.

Corra pra uma skateshop

Sandro dá outra dica de ouro: dar um pulo em uma skateshop. As lojas especializadas têm dezenas de marcas e modelos de materiais diferentes, com tamanhos e medidas variadas. Sempre haverá uma pessoa dedicada para ajudar a montar um quebra-cabeça de acordo com suas preferências, altura, peso, quanto calça, modalidade que pratica e seu objetivo no skate. Lá o skatista pode até sentir o skate no pé antes de ir pro caixa. “Por isso, o que é ideal para um atleta pode não ser o melhor pra você”, comenta o campeão.

Peças de qualidade

Evite skates montados em prateleiras de lojas de departamento. Esteja ciente que sua nave de rodinhas deve ser montada com peças separadas. Investir em materiais de qualidade sempre ajuda no desempenho das manobras. Um shape com menos lâminas, ou um truck mais leve e rodas resistentes, por exemplo, podem dar maior estabilidade no skate, evoluindo o rendimento a cada sessão.

Valorize as marcas

Na hora de escolher suas peças do carrinho fique atento à procedência das marcas. Aposte no mercado que investe realmente no skate, seja através de patrocínio de atletas, construção de eventos e projetos do segmento. O crescimento econômico da indústria traz retorno pro skate e beneficia toda a comunidade envolvida no esporte, local e globalmente.

