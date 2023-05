10 curiosidades sobre a cena skate do Rio de Janeiro

O Red Bull Rio Conquest vai rolar neste fim de semana e, afinal, o que há de especial na cena carioca de skate? Enquanto o campeonato não chega — a fase final, no domingo (28), terá transmissão ao vivo pelo TikTok e Red Bull TV — venha saber mais sobre a relação entre os carrinhos e a cidade mais bonita do mundo.

Leticia Bufoni © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

1. O skate chegou ao Rio no fim da década de 60, trazido por surfistas que tiveram contato com o esporte no berço do skate, a Califórnia. Reza a lenda que, assim como na gringa, a tábua usada no surfe foi adaptada com o uso de rodinhas extraídas do patins.

2. Mas foi somente em 1974 que aconteceu o primeiro campeonato de skate no Brasil, realizado no Primeiro Clube Federal, no Rio de Janeiro. Oficialmente, então, o skate no Brasil vai completar 50 anos no ano que vem. E essa história tem um forte sotaque carioca.

3. Poucos anos após o torneio precursor de skate no Brasil, foi construída a primeira pista não só do País, mas também da América Latina. O skatepark foi inaugurado no dia 4 de dezembro de 1976, na praça Ricardo Xavier da Silveira, em Nova Iguaçu.

4. O skate nacional ganhou mais notoriedade com o carioca Bob Burnquist. Com seu estilo overall conquistou dez títulos mundiais de skate vertical, 30 medalhas nos X Games e foi tetracampeão da megarrampa. Ganhou o coração de toda a cena, tornando-se um dos maiores atletas de skate do mundo e uma lenda brasileira .

5. O clássico bowl do Rio Sul, em Botafogo, foi considerado um dos melhores do mundo pela revista “Thrasher” em 1994, época em que foi construído. Feito com ajuda de skatistas, o pico famoso se tornou inspiração e auxiliou na construção de novas transições pelo país.

6. A Praça XV, localizada no centro do Rio, é sinônimo de skate. Ela sempre funcionou como uma espécie de pista de skate não-oficial na cidade. Desde 2012, graças ao trabalho do Coletivo XV, a ocupação do espaço público, que já teve o skate banido do local, foi reconhecido como atividade cultural e legalizado para a prática do esporte.

L7NNON aquecendo no solo da Praça Mauá © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

7. A Olimpíada de 2016 mudou a cara do Rio e a Praça Mauá é a prova disso. O novo cenário, com o Museu do Amanhã de fundo, fez com que a praça virasse um dos picos mais frequentados por skatistas na cidade. Altas possibilidades de manobras, com chão liso, gaps e bancos.

8. O Cristo Redentor e o Pão de Açúcar foram parte do cenário no jogo Tony Hawk's Pro Skater. Parece algo comum hoje, mas ver as belas paisagens do Rio de Janeiro no mapa do game foi algo inédito na época e deixou o público brasileiro animado para avançar de fase.

Tony Hawk's Pro Skater no Rio de Janeiro © Tony Hawk's Pro Skater.

9. Você sabia que a lenda do skate Christian Hosoi criou uma manobra em homenagem ao Cristo Redentor? O Christ Air, também conhecido como B/s Air de braços abertos que forma uma pose que lembra a estátua, foi inventado no fim dos anos 80 após uma visita ao Brasil.

10. Skate é coletividade e isso a Ademafia assina embaixo. A crew encabeçada por Ademar Lucas, skatista, videomaker e produtor cultural, representa o skate na essência: diversão, irmandade e manobras. Em 2020, o grupo fundou o Instituto Ademafia, que trabalha com crianças e adolescentes da comunidade de Santo Amaro.

