Como não amar? Vem conhecer mais sobre a Margie Didal

Se tem alguém que se divertiu em Tóquio, mesmo com toda a pressão de ser uma atleta competindo no maior evento esportivo do mundo, esse alguém foi a Margielyn Didal . Mesmo terminando em sétimo lugar na competição de street, a skatista das Filipinas ganhou popularidade com o público brasileiro e se surpreendeu com a quantidade de mensagens de carinho que recebeu por causa da amizade com a Rayssa Leal - e também pelas suas playlists de funk.