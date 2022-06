5 jeitos de comemorar o Dia Mundial do Skate

É ritmo de festa! Junho é só mês de quermesse, São João, fogueira e pé de moleque. É também aquele momento do ano de celebrar o orgulho de ser skatista , gente. O Dia Mundial do Skate , celebrado em 21 de junho, nasceu nos EUA em 2004, iniciativa do movimento criado pela International Association of Skateboards Companies (IASC). Manobrar não tem hora, mas esse é um dia especial, criado pra fazer o skate ser mais acessível e com eventos realizados pelo mundo inteiro.