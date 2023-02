Vem ver essas dicas pra começar a andar de skate

ABC do... O beabá de algumas modalidades e competições mais difíceis do mundo. Da compreensão dos jargões ao conhecimento das regras, esta série é um intensivão perfeito para começar um novo hobby.

Certo, você decidiu que enfim quer tirar do campo das ideias a vontade de aprender a andar de skate. Então mãos (e pés) à obra? Comece ouvindo, ops, lendo uma dica do Lucas Rabelo, expoente do skate street do Brasil e vice-campeão da SLS: "É importante procurar se divertir sem esperar nada em troca". Essa é a regra de ouro da coisa. Mas como criar coragem e encarar os desafios?