Skate para iniciantes: qual é o segredo do Ollie?

Chegou agora no mundo do skate ? Quer evoluir? Uma das lições básicas , depois de se equilibrar em cima da tábua e dar umas famosas remadas no carrinho é acertar a primeira manobra . E a mais importante delas é o ollie .

O ollie foi inventado em 1978, pelo skatista americano Alan Gelfand. O cara descobriu o movimento do skate no ar sem o uso das mãos e foi ali que a manobra surgiu e foi batizada com o apelido do inventor. Anos depois, o visionário Rodney Mullen adaptou a manobra e criou outras dezenas delas, praticadas até hoje.

Mas, não é porque o ollie é básico que se torna fácil acertá-lo. Antes de pegar as dicas e sair correndo para a sessão, certifique-se o uso de equipamentos de proteção, como capacete, joelheira ou até mesmo munhequeira e cotoveleira. (Agora, sim) Pronto para um ollie perfeito? Então, se liga em três truques para subir seu nível.

⚖️ Equilíbrio

Pense que o skate é uma catapulta, que pode te projetar para vários objetos. Por isso, posicione os pés na marcação dos parafusos do shape e deixe seu corpo de lado no sentido das pontas da tábua. Com movimento ou parado, apoie o pé da sua base, que pode ser goofy ou regular, no meio do shape centralizado entre parafusos e o outro pé na extremidade do tail. Fique atento em deixar o calcanhar pra fora da rabeta do skate, firmando somente a parte de frente no bico. Aqui o que vale é dominar bem o equilíbrio.

🚀 Voe

O ollie é sinônimo de voar. Esse processo requer o pé traseiro dando um impulso e o direito de apoio durante a execução da manobra. O combo de movimento acontece quando você coloca força para baixo, pisando na ponta do skate num pé só. Simultaneamente, salte o máximo que puder e use pisante central chutando para a lateral da lixa. A etapa se conclui quando o skatista consegue deslocar seu corpo e skate do chão juntos. Mas, como ir parar nas alturas? Bom, capriche nos treinos, velocidade, força nas pernas, joelhos flexionados perto do peito. Tudo isso faz parte da técnica do ollie, que vem com foco, dedicação e tempo.

🏆 Busque a perfeição

No processo do salto, flexione os joelhos e direcione sua força do impulso para cima, isso deixará o ollie mais alto. Lembre-se que o shape não pode ultrapassar a altura do pulo, pois seus pés vão se encontrar com tábua, uma vez que o pé da frente vai deslizar pelo shape. Essa força vai ser mantida na horizontal até o início do encontro com o solo. Pratique o máximo que puder e repita inúmeras vezes esses movimentos seguintes o passo a passo. A persistência leva à perfeição da trick e em breve você vai estar aplicando-as nos obstáculos e transições.

