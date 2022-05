Os coletivos queers que lutam por diversidade no skate

A cena LGBTQIA+ dentro do skate é uma realidade que veio pra ficar. E sim, grupos espalhados pelo mundo não param de crescer. Também conhecidos como queers - forma de designar pessoas que não se encaixam na heteronormatividade –, essa galera tem se juntado pra fazer mais barulho e brigar com firmeza pela diversidade nos carrinhos.

Mesmo vindo de uma vertente que visa quebrar tabus e padrões tradicionais, o carrinho ainda tem muito a crescer e evoluir. Seja como categoria olímpica, inspiração fashion ou como forma de expressão, a comunidade desse universo está abrindo a mente para o novo. As crews LGBTQIA+ , buscam dar espaço e voz às minorias, formando uma rede de apoio que resulta na evolução do movimento por direitos e por representatividade. Conheça abaixo alguns desses coletivos.

Girls, Gays and They's

Durante as gravações do filme Steady Pushing , que mostra o melhor do skate no Canadá, o anfitrião TJ Rogers armou uma sessão com o coletivo de Montreal Girls, Gays and They's, que reúne skatistas LGBTQIA+. Embora essa comunidade tenha se tornado mais visível no skate nos últimos anos, ainda há trabalho a ser feito. É por isso que o grupo canadense está se esforçando para criar espaços inclusivos para pessoas que sentem de fora ou que podem não ter lugar nos parâmetros tradicionais da cena.

Skate no Vale

O grupo de Belo Horizonte promove rolês pela cidade e se conectam com skatistas de todo o País, estimulando encontros com propósito de se sentirem representados na cena. José Júnior, skatista que fundou o grupo, começou despretensiosamente na Praça da Estação. "Foi parecendo muita gente que estava a fim de aprender ou que parou de manobrar por não se sentir pertencente à galera do skate. E esses encontros fizeram unir muitas nossas questões como público LGBTQIA+. Recebemos muitas mensagens de skatistas de outros estados que se indentificam e querem aplicar essa prática localmente.", diz José.

Crew reunida © Divulgação Skate no Vale Coletivo LGBTQIA+ Skate no Vale © Renato Duarte Caetano Coletivo Skate no Vale em SP © Anairam DeLeon Pipa Souza na sessão do Coletivo Skate no Vale © Anairam DeLeon Rolê com o coletivo Skate no Vale © Anairam DeLeon

Boos Cruise

Criado em 2019, o coletivo norte-americano Boos Cruise nasceu com o objetivo de promover mudanças no skate. A brincadeira do nome “Boos” (Vaias, em inglês) tem a intenção positiva de levar ao eco, fazendo com essa crew chegue em todos os lugares quebrando barreiras. Um exemplo dessa conquista está na campanha internacional para a marca de roupas Calvin Klein, um ícone internacional da moda que estampou o grupo em outdoors nas ruas de Nova York.

Unity Skateboard

Cansado de se sentir de fora ou com vergonha de ser ridicularizado nas pistas, o artista californiano Jeffrey Cheung criou a Unity Skateboard. Tudo começou com zines espalhando a palavra por toda a comunidade LGBTQ, abrindo oportunidades de patrocínio e dando início à sua própria equipe de skate. Mal ele sabia que sua iniciativa iria virar marca de shape atingindo um reconhecimento global, tornando-se inspiração para outras comunidades que buscam esse mesmo respeito no carrinho.

Sibling

Camaradagem e encorajamento são o lema do coletivo londrino. Não é à toa que a cada rolê aparecem mais e mais riders, somando, hoje, mais de 100 membros que se sentem em um espaço seguro para ser quem realmente são. Tudo fica mais divertido e menos intimidante quando se torna possível ver outras pessoas que se parecem com você. Esse é o propósito desses grupos que impulsionam o movimento não tradicional do skate.

