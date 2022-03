Daqui até a China: drops de skate de tirar o fôlego

Superar desafios é de extremo valor pra um skatista. Por isso, Ryan Sheckler provou ter muita coragem, na sua última passagem pelas ruas de Taiwan, em 2020. Durante as gravações do filme “You Good”, o californiano impressionou com seu insano tail drop em uma transição gigante, estreita e rápida, em uma ponte chinesa. Você também teria coragem?

