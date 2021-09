Lucas Rabelo: 'Queria ter poder de me teletransportar'

Lucas Rabelo

nasceu pra brilhar e virou um

. Seu talento abriu portas pra uma carreira dos sonhos graças à ajuda de olheiros que investiram no jovem prodígio. Saindo muito cedo de casa, em Fortaleza, ele agarrou as oportunidades, impressionou marcas, imprensa e venceu campeonatos com o seu estilo, técnica, carisma e, acima de tudo, a forma como leva o

skate

: pura diversão. Ele ainda vai dar o que falar e você vai curtir esse bate-bola pra conhecer mais sobre ele.