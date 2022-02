Torey Pudwill é lenda do skate e, agora, dos negócios

Para ser uma lenda do skate ter alto nível é o bastante? Absolutamente não! Torey Pudwill está neste mundo pra comprovar isso. Vindo de uma boa safra de riders dos anos 2000, o californiano de 31 anos teve uma trajetória de destaque dentro e fora dos padrões do carrinho.

Além de levar a fama de marretar os picos de rua, o streeteiro esteve no pódio de competições tradicionais, como Tampa e SLS, virou referência em vídeopartes (quem aí lembra do DVS: Skate More, de 2005?) e tem no currículo o prêmio de skatista do ano de 2011, pela revista "Transworld Skateboarding". E não parou por aí. Mantendo a base no carrinho até hoje, Torey uniu sua experiência como skatista profissional para atuar também como um profissional na indústria do skate .

Criar marcas do segmento ajudou no crescimento da minha carreira. Torey Pudwill

Thank You Skateboards, a marca de shape de Torey Pudwill © Seu Trinh

Fundador das marcas de lixas Grizzly e de shapes Thank You Skateboards , Torey opera simultaneamente nas duas empresas e ainda divide a outra parte do seu tempo entre sessões de skate, treinos para competições e gravações para seu próximo vídeo, que promete lançamento ainda esse ano. Como é possível tocar tantos projetos?

O rider explica que a fórmula para manter o equilíbrio entre negócios e skate é trabalhá-los de mãos dadas. “É difícil mudar meu foco pros negócios e depois pro skate, e vice-versa. Aprendi que todo esse processo deve andar junto. Afinal, estar tão envolvido com as marcas, vendo elas crescerem, também irá refletir no meu skate”, diz o homem de negócios.

Vendo o sucesso proeminente da Grizzly, que atua há 11 anos no setor, o skatista resolveu dar um salto maior, com a criação de sua própria companhia de shapes. Com um time de peso, formado por Daewon Song, Danny Hamaguchi e David Reyes, seu objetivo é aprender mais sobre o mercado na prática e retribuir à comunidade que tanto fez por ele ao longo dos anos. Tudo passa pela visão do gestor: “Administrar uma empresa de skate vai do produto à logística comercial”, fala.

Mesmo com toda autonomia, ele revela a importância de estar ao lado de pessoas que apoiam e acreditam no seu projeto. “A motivação é o que me faz dar o próximo passo”, completa. E se engana quem pensa que não existem semelhanças entre andar de skate e trabalhar nos negócios.

Sabe a sensação de acertar uma trick? É a mesma quando vejo as marcas crescendo Torey Pudwill

