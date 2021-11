Quem são as estrelas do Red Bull Skate Generation

A categoria Under 21 do Red Bull Skate Generation representa o futuro dos carrinhos, com riders nacionais e gringos com menos de 21 anos. O paulista Pedro Quintas está entre os confirmados e garante alto nível na piscina de concreto como fez em sua apresentação em Tóquio. E vai ter mulherada sim. As minas estreiam no evento com gente de peso como Isa Pacheco, que não vai economizar nas tricks. “Vamos com tudo representar naquela pista casca grossa", afirma a catarinense.