Skate é coisa de mulher, e essas crews são a prova

. Cansadas de velhos padrões, preconceitos e falta de incentivo, as skatistas se conectaram, arregaçaram as mangas e viram que nada pode estragar a sessão. A união da mulherada faz a força! Dá uma olhada em algumas dessas crews.

Divas Skateras

Não é pra qualquer crew completar 15 anos de história. As Divas estão na ativa até hoje com uma bagagem recheada de desafios vindos de uma época em que as skatistas não tinham recursos. Com iniciativa de sobra, reinventaram seus próprios eventos, talks e até produções audiovisuais, como o vídeo

Minas no Skate