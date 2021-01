'Quero ser um exemplo pras meninas', diz Leticia Bufoni

, principalmente no Brasil, mas quer mais. Neste bate-papo, a maior medalhista dos X Games fala um pouco sobre as minas que estão chegando e o que sonha para o futuro, o seu e o do esporte.

Leticia Bufoni no Pink Motel, no Colorado

O skate feminino cresceu e mudou muito nos últimos anos. É bizarro o quanto cresceu. No ranking mundial [street], três das quatro primeiras são brasileiras. O skate feminino brasileiro está realmente muito forte em performance. Mas a gente precisa de um pouco mais de apoio. Eu não posso reclamar, tenho excelentes parceiros e patrocinadores que me ajudam, então sou uma das sortudas. Falando mais pelas outras, eu vejo muitas meninas que andam muito e não têm apoio, são poucos eventos. Falta visibilidade mesmo, porque as meninas andam muito, qualidade não falta.

Hoje em dia você tem YouTube, Instagram, Twitter... Você vê todos os vídeos e manobras em tempo real, a qualquer momento. Quando eu comecei não tinha isso. Depois de meses que eu comecei a andar, ganhei um DVD que tinha meninas andando de skate. Então antes de seis meses andando eu não sabia que meninas podiam andar de skate. Era muito mais difícil. Hoje em dia com todo esse acesso que temos de redes sociais, as meninas estão evoluindo muito rápido e está muito bonito ver o cenário do skate brasileiro.

