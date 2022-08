10 grandes estrelas do skate feminino

A evolução das mulheres no skate está fervendo. Uma vez enxergando sua potência no esporte, ninguém mais impediu as minas de crescer. Mas pra chegar nos capítulos atuais da ascensão, houve muito esforço, coragem e resiliência vindo de gerações. E essa lista é uma homenagem às figuras que arrombaram as portas quando estavam trancadas e àquelas que estão nos holofotes ditando tendências.

01 Elissa Steamer

Elissa Steamer está na lista das streeteiras mais influentes da história. A californiana deu seus embalos em 1989 e construiu uma carreira sólida no skate vencendo o sexismo e abrindo portas para a categoria feminina. Deixou sua marca na cena no vídeo Welcome to Hell da Toy Machine's, sendo uma das primeiras mulheres protagonistas de vídeo parte dominada por homens. Fez história também se tornando a primogênita no elenco no famoso videogame Tony Hawk. Hoje, aos 47 anos, a precursora comanda sua marca própria de roupas e continua firme nas sessões, campeonatos e em aparições nos filmes de skate.

02 Leticia Bufoni

Tudo que Leticia Bufoni toca vira ouro, não é à toa que se tornou um fenômeno do skate. Ela, que quase escolheu o futebol como carreira, coleciona títulos e fez história representando o Brasil na estreia da modalidade nos Jogos Olímpicos. Recentemente, a hexacampeã dos X Games entrou no "Guinness Book" como recordista de medalhas no evento, somando 12 no total. Hoje mora na Califórnia e mesmo com uma agenda lotada de viagens, competições, sessões e lazer, expande seu lado empreendedora com a marca de shape Monarch e sua nova hamburgueria na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo.

03 Patti McGee

Patti McGee ficou famosa pelo handplant icônico na capa da revista "Life", em 1965. No mesmo ano, a californiana se tornou a primeira mulher profissional no skate. Sua imagem virou febre, levando a skatista a aparecer em programas de tv, publicidades e viajar por diferentes lugares divulgando o carrinho, ainda não popular na época. O legado de Patti é respeitado até hoje. Em 2010, recebeu as honras de entrar no “Skateboard Hall of Fame”, inaugurando mais uma vez a categoria feminina no elenco da premiação.

Patti McGee na capa da Life © Archivo

04 Leo Baker

Ela sempre se destacou pela técnica e manobras de impacto. Com apenas 13 anos, Leo Baker deixava todo mundo de queixo caído com seus vídeos descendo escadas e corrimãos gigantes. Todo mérito foi passaporte para as Olimpíadas, representando os Estados Unidos. Fora o nível elevadíssimo e sua alta performance nas competições, Leo se tornou forte ativista no skate representando a comunidade trans na cena do esporte.

05 Cara-Beth Burnside

Cara-Beth Burnside , também conhecida como CB, nasceu nos anos 60 e ainda destrói no skate. A lenda fez muito barulho nos anos 80 com suas duas paixões, o skate nas pistas e o snowboard nas montanhas. Além de impressionar com sua performance na transição, a californiana foi pioneira na luta pelos direitos das mulheres no esporte. Teve protagonismo em 1989 ao inaugurar a ala feminina na capa da maior revista de skate, a "Thrasher". Anos depois, conquistou seu modelo de tênis assinado pela Vans, algo nunca visto antes na história.

Cara-Beth Burnside na capa da Thrasher Magazine de agosto de 1989 © Thrasher Magazine

06 Rayssa Leal

Rayssa Leal é a sensação do skate. Quem não dava tanta bola para o carrinho passou a percebê-lo depois que a maranhense apareceu na internet fantasiada de fadinha, mostrando um talento surreal. Fluidez, técnica, criatividade, dificuldade e perfeição de manobras são alguns dos requisitos que fazem da pequena grande skatista uma promessa mundial. Já medalhista olímpica, ela carrega o Brasil com sorriso no rosto nas maiores competições do planeta e deixou sua marca na estreia do skate nas olimpíadas levando para casa medalha de prata.

07 Margielyn Didal

Fenômeno do skate filipino, Margie Didal é rainha do carisma e deixa fãs por todos os lugares onde passa. Através da sua forte habilidade de manobrar nas ruas, teve a oportunidade de seguir carreira e proporcionar uma vida digna para sua família de origem humilde. Seu talento não só abriu portas para a cena local, mas também quebrou preconceitos e mostrou que é possível concretizar sonhos.

08 Peggy Oki

Peggy Oki foi a primeira mulher a integrar a lendária crew Z-Boys, que revolucionou o skate na década de 70. Apesar do nome e por ser composta até então só por figuras masculinas, o grupo não abria mão do protagonismo de Peggy. Dona de um estilo gracioso e poderoso, que trouxe toda sua base do surfe pro asfalto, a pioneira teve um papel fundamental nas páginas iniciais da visibilidade feminina no esporte.

09 Lizzie Armanto

A camaleoa da transição tem nome: Lizzie Armanto . Assim como muda o cabelo de cor, a rider lança diversos projetos fora da caixa. Dona de nacionalidades americana e finlandesa, ela tem um currículo completo incluindo vídeoparte, trabalhos sociais, capa nas mais emblemáticas revistas, "Thrasher" e "Transworld". Teve protagonismo nos Jogos Olímpicos de Tóquio e vem fazendo um sucesso gigantesco com seus modelos assinados de shape, tênis e roupas. Se destacou também como a primeira mulher a fazer um loop 360º como Tony Hawk fez em 1998.

Lizzie Armanto - Stalefish © Anthony Acosta

10 Alexis Sablone

Por mais medalhas que tenha conquistado em sua trajetória, como os três ouros, as duas de prata e o bronze nos X Games, Alexis Sablone se destaca pelo skate raiz. Se tornou referência pelo estilo único regado de combos técnicos e encarando obstáculos gigantes. É profissional em várias equipes masculinas e, paralelamente à carreira no skate, equilibra uma vida acadêmica. Ela é formada em administração pela Universidade de Columbia e tem mestrado em arquitetura no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). É das skatistas mais respeitadas do mundo.

Alexis Sablone – Wallie Boardslide © Sam McGuire

