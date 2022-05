Quem acompanha o skate sabe que o esporte está sempre se reinventando. O que inicialmente era uma vertente de subcultura, ferramenta de expressão que desviava de um comportamento dominante, hoje é visto, por alguns praticantes, como oportunidade de carreira. A estreia nos Jogos Olímpicos foi um dos fatores marcantes e que também fez parte dessas mudanças, tanto no comportamento dos riders - que se tornaram super-heróis no Brasil - quanto na quebra de preconceito do público, que não tinha conhecimento do potencial que o skate tem.

Diante de tanta transição, como fica o futuro do skate ? Quais os efeitos que impactam a cena? Esse foi o tema da segunda temporada da série Pushing Forward , na Red Bull TV. Se liga na visão de quem vive de perto essas multifacetas do skate - Se preferir, ative legendas.

A mudança de um estilo de vida para uma percepção de atleta é uma das premissas mais visíveis no skate atualmente. Os skatistas estão mais preocupados com o preparo físico, buscando uma alimentação saudável e se dedicando a treinamentos no intuito de evoluir suas manobras. Por isso, é cada vez mais comum ver praticantes investindo em cuidados específicos dentro e fora das pistas, como nutricionista ou psicólogo, na intenção de melhorar o rendimento na sessão ou competições.

“Tenho um acompanhamento baseado em treinos focados no skate, um profissional que avalia minha performance dando dicas de como posso evoluir nas tricks, além de um filmmaker para me acompanhar e registrar o rolê”, comenta Lucas Rabelo, a promessa do street brasileiro.

O sucesso do skate nos jogos foi outro fator revolucionário no esporte e que atraiu muita atenção dos negócios ligados ao setor. Com o mercado aquecido, foram surgindo progressivamente marcas, eventos, mídias e escolas do segmento. Isso tudo movimentou aproximadamente de R$ 1 bilhão por ano em vendas, conforme foi divulgado na pesquisa encomendada pela Sports Good Intelligence (SGI).

E mesmo com toda visibilidade e investimento, não se pode deixar de citar as pequenas companhias que mantêm a chama da skate raiz acesa. Grizzly e Thank You Skateboards, marcas fundadas pela lenda Torey Pudwill, são modelos de notoriedade e que atendem às necessidades de skatista para skatista. “É importante se empenhar em outros projetos além de manobrar. Eu levo tudo que aprendi com o skate para meu trabalho e isso o torna leve. Quero que essa experiência inspire outros skatistas”, comenta Torey que ainda consegue conciliar sua agenda com as sessões e participações em campeonatos.

Seja de forma temporária ou permanente, a explosão do skate tende a aumentar, assim como o número de praticantes, que segundo a Confederação Brasileira de Skate (CBSK), conta com mais de oito milhões de praticantes no Brasil. Para Leticia Bufoni , o maior nome da categoria feminina no mundo, toda essa movimentação do skate nos últimos anos vai trazer muitos frutos para as novas gerações.

“É lindo ver essa cultura crescer, principalmente no Brasil, tanto em número de atletas, principalmente mulheres, quanto na qualidade dos atletas. E com essa evolução com certeza o skate no futuro vai estar gigante, motivando e unindo pessoas de vários perfis diferentes, descobrindo novos atletas e levando diversão e cultura pro mundo inteiro”, diz a campeã de street.

